ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор снимает ограничения на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий

10.06.2018 09:37 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 11 июня снимает ограничения на поставки молочной продукции (наливом) с трех белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом снимаются с Барановичского молочного комбината, Ляховичского молокозавода, волковысского ОАО "Беллакт".

Как сообщалось, Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 9 июня подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции. Кроме того, стороны пришли к соглашению об отмене с 11 июня временных ограничений на поставки продукции четырех белорусских предприятий: ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ООО "Вахавяк Плюс", ОАО "Гродненский мясокомбинат", ООО "Белэкотехника".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 11 июня снимает ограничения на поставки молочной продукции (наливом) с трех белорусских предприятий. Такая информация...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко на саммите ШОС: Неопределенность стала новой "нормальностью"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика