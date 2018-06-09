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Лукашенко предложил создать "IT-экосистему ШОС"

10.06.2018 09:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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На саммите ШОС Александр Лукашенко обратил внимание, что современные темпы развития технологий несут в себе как новые возможности, так и новые угрозы и вызовы. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

По его мнению, ни одно государство не может себе позволить просто закрыться или что-то запретить в этой сфере.

«Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, „IT-экосистемы ШОС“, которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого», — сказал глава государства.

По его словам, это позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира. «А также поможет нам обеспечить безопасность наших стран», — отметил Александр Лукашенко.

 
 
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По его словам, это позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира. "А также поможет нам обеспечить...
 
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