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Лукашенко предложил создать "IT-экосистему ШОС"
10.06.2018 09:45 — Новости Экономики | Tut.by
На саммите ШОС Александр Лукашенко обратил внимание, что современные темпы развития технологий несут в себе как новые возможности, так и новые угрозы и вызовы. Об этом
По его мнению, ни одно государство не может себе позволить просто закрыться или что-то запретить в этой сфере.
«Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, „IT-экосистемы ШОС“, которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого», — сказал глава государства.
По его словам, это позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира. «А также поможет нам обеспечить безопасность наших стран», — отметил Александр Лукашенко.
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По его словам, это позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира. "А также поможет нам обеспечить...
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