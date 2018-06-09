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Россельхознадзор снял ограничения на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий
10.06.2018 10:38 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор с 11 июня снимает временные ограничения на поставки молочных продуктов в отношении трех белорусских предприятий. Об этом
«Россельхознадзор считает возможным отменить с 11 июня временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении следующих белорусских предприятий: ООО „Барановичский молочный комбинат“, СОАО „Ляховичский молокозавод“ и Волковысское ОАО „БЕЛЛАКТ“», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Напомним, ограничения были введены Россельхознадзором 6 июня на все белорусские молочные предприятия. 9 июня в Москве прошли переговоры Россельхознадзора и департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси. По итогам переговоров стороны подписали
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Ограничения снимут с ООО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод" и Волковысское ОАО "БЕЛЛАКТ".
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