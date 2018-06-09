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Белстат: За последние восемь лет объем производства в фермерских хозяйствах вырос в 2,5 раза

10.06.2018 10:23 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 10 июня. Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2017 году по сравнению с 2010 годом увеличился в 2,5 раза, в том числе продукции растениеводства — в 2,8 раза, животноводства — на 28%, сообщил Национальный статистический комитет.

Вместе с тем доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции остается незначительной. В 2017 году она составила 2% (в 2010 году — 1%). В производстве продукции растениеводства она увеличилась с 1,6% до 3,9%, животноводства — с 0,3% до 0,4%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (почти 70%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство: на его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2017 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 166,8 тыс. тонн, картофеля — 387 тыс., овощей — 365,9 тыс., свеклы сахарной — 126,9 тыс.

"При этом вклад фермерского сектора в производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции более значительный", — отмечает Белстат. В частности, располагая 2,1% общей площади сельскохозяйственных земель, фермерские хозяйства в 2017 году произвели 18,7% всего объема овощей, 6% — картофеля, 2,5% — сахарной свеклы. Доля фермерского сектора в производстве овощей и картофеля по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3 раза, свеклы сахарной — в 1,8 раза, зерна — в 1,5 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. В 2017 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) составил 0,6%, молока — 0,3%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти — 10,9%.

На начало 2018 года насчитывалось 3.168 крестьянских (фермерских) хозяйств, за 2011—2017 годы их число увеличилось на 726, или на 29,7%.

На 1 января 2018 года в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 180,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных — 128,4 тыс. га. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные и пахотные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились более чем в 1,5 раза. В среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство приходилось 69,9 гектара сельскохозяйственных земель.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 июня. Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2017 году по сравнению с 2010 годом увеличился в 2,5 раза, в том...
 
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