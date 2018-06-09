В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Агропромышленная неделя завершается сегодня в Беларуси Чем богат белорусский АПК, минчанам и гостям показало "Белагро-2018". На площадке выставки по доброй традиции наградили лучших аграриев страны. Пальма первенства -...

На площадке выставки по доброй традиции наградили лучших аграриев страны. Пальма первенства - у Брестской области. Отмечены успехи сельхозорганизаций и фермерских хозяйств в каждом регионе. В этом году у "Белагро" очередной рекорд. Более 500 компаний-участниц из 28 стран. Это подтверждает авторитет аграрной отрасли Беларуси, а также высокий потенциал ее развития.