ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Агропромышленная неделя завершается сегодня в Беларуси

10.06.2018 15:07 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A
На площадке выставки по доброй традиции наградили лучших аграриев страны. Пальма первенства - у Брестской области. Отмечены успехи сельхозорганизаций и фермерских хозяйств в каждом регионе. В этом году у "Белагро" очередной рекорд. Более 500 компаний-участниц из 28 стран. Это подтверждает авторитет аграрной отрасли Беларуси, а также высокий потенциал ее развития.
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем богат белорусский АПК, минчанам и гостям показало "Белагро-2018". На площадке выставки по доброй традиции наградили лучших аграриев страны. Пальма первенства -...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь привлечет льготный кредит КНР на 2,5 млрд юаней для реализации инвестпроекта в АПК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика