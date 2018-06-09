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Белстат: За январь—апрель Беларусь экспортировала продукции легкой промышленности почти на 450 млн долларов
10.06.2018 16:24 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 10 июня. В январе—апреле 2018 года текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха экспортировано на 448,4 млн долларов США, или на 15,7% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет в обзоре, посвященном Дню работников легкой промышленности, который отмечается 10 июня.
В январе—апреле 2018 года объем производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха составил 1 млрд 298,8 млн рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в сопоставимых ценах на 5,6%.
Предприятиями отрасли произведено 1,6 млн единиц туалетного и кухонного белья, 1 млн кв. м шерстяных тканей, 8,5 млн кв. м льняных тканей, 11,7 тыс. тонн непряденого волокна льна, 162 тыс. женских и мужских сумок, 6,5 млн кв. м ковров и ковровых изделий, 57 млн пар чулочно-носочных изделий.
Вместе с тем более 40 предприятий концерна пока работают с убытками, сообщил 4 июня на пресс-конференции в Минске председатель "Беллегпрома" Николай Ефимчик. "Над этим мы серьезно работаем, по каждому предприятию персонально, пытаемся найти точки приложения для того, чтобы выйти на безубыточную эффективную работу", — сказал он.
Марина Носова, БелаПАН.
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Белстат: За январь—апрель Беларусь экспортировала продукции легкой промышленности почти на 450 млн долларов
Минск, 10 июня. В январе—апреле 2018 года текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха экспортировано на 448,4 млн долларов США, или на 15,7% больше, чем за...
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