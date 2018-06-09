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Беларусь продлила лицензирование экспорта макулатуры

10.06.2018 16:05 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 10 июня. Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 7 июня 2018 года № 432, сообщила пресс-служба правительства.

Документом установлено, что экспорт макулатуры и отходов осуществляется по разовым лицензиям, которые выдаются Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Названные в постановлении меры не распространяется на экспорт макулатуры в Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию.

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими членами Евразийского экономического союза аналогичных мер.

Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.

"Беллесбумпром" в 2018 году планирует существенно увеличить закупку макулатуры для переработки, сообщил 12 февраля на пресс-конференции в Минске председатель концерна Юрий Назаров. "Мы понимаем, что макулатура для наших целлюлозно-бумажных предприятий является единственным отечественным сырьем, это стратегическое сырье, и модернизировали все наши мощности для ее переработки", — отметил он.

По словам чиновника, в 2017 году было закуплено и переработано около 230 тыс. тонн макулатуры. "Но часть мы привозили из России. Это была высококачественная макулатура с высоким содержанием целлюлозы", — пояснил глава концерна.

Он сообщил, что концерн инициировал принятие ряда нормативных документов, касающихся заготовки этого сырья. Уже третий год подряд существует госзаказ. "На 2018 год он составляет 280 тыс. тонн. В 2017 году госзаказ не был выполнен, к сожалению, и мы недополучили объемы производства. Среди причин — разница в закупочных ценах в сопредельных регионах России. Мы даем чуть ниже, потому что у нас затраты на энергетику намного выше, а это отражается на себестоимости", — заявил Назаров.

"Те, кто для нас поставляет сырье, получает компенсацию около 90 рублей за тонну плюс 200—210 рублей за тонну заготовленной макулатуры. Это немного уравнивает цены у нас и в РФ", — отметил руководитель "Беллесбумпрома".

Он также сообщил, что с целью стимулирования продажи макулатуры на внутреннем рынке введено лицензирование экспорта. "Это позволило сократить поставку в Украину вдвое, а в Евросоюз она не вывозится. Экспорт в Россию не сократился и не увеличился. Мы видим, что необходимо увеличивать размер компенсации", — сказал Назаров.

"В этом году благодаря принятым мерам мы планируем существенно увеличить переработку макулатуры, и думаю, что в пределах 280 тыс. тонн соберем для наших предприятий", — предположил глава концерна.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 июня. Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории...
 
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