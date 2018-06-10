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Заяц: результаты исследований нашей продукции "может быть, и подтасовываются" российской стороной

10.06.2018 23:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Глава Минсельхозпрода Леонид Заяц предположил, что результаты лабораторных исследований нашей продукции «может быть, и подтасовываются» российской стороной — и в целом наблюдается предвзятое отношение специалистов Россельхознадзора к белорусским предприятиям.


Фото: Минсельхозпрод России

— Мы видим, что идет предвзятое отношение со стороны Россельхознадзора к нашим предприятиям. Идет необоснованное обвинение со стороны специалистов Россельхознадзора, это проявляется на примере молочных предприятий, предприятий птицеводства. Я сказал бы даже, что, может быть, и подтасовываются результаты лабораторных исследований, — такую мысль высказал министр в эфире программы «Контуры» на ОНТ.

По его мнению, Беларуси «надо целенаправленно, более напористо работать по защите своих интересов». Активнее во взаимодействии с росийской стороной должны быть и белорусские представители в Евразийской экономической комиссии, и министерство иностранных дел и другие ведомства .

Напомним, в субботу Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Соответствующую «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений 9 июня подписали Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси.

Отвечая на вопрос о возможности повторения ситуаций с ограничениями белорусской продукции в будущем, Заяц отметил, что «за последнее время очень много таких примеров, когда договаривались, а не выдерживаются условия договора с российской стороны».

 
 
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Глава Минсельхозпрода Леонид Заяц считает, что наблюдается предвзятое отношение специалистов Россельхознадзора к белорусским предприятиям.
 
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