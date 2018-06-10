Три поучительные истории о том, почему надо с умом подходить к покупке и продаже недвижимости

История № 1. Почему не стоит перечислять деньги за недвижимость на расчётный счёт третьего лица?

Компания приобрела недвижимость и по условиям договора перечислила все деньги на расчётный счёт не продавца, а третьего лица.

Примерно через полгода в отношении продавца начинается процедура банкротства. Ещё через некоторое время управляющий по банкротству подаёт иск о признании сделки недействительной на том основании, что в ходе её проведения были нарушены права других лиц (деньги поступили не на счёт продавца, а сразу на счёт третьего лица).

Иск удовлетворяется, сделка признаётся недействительной, недвижимость возвращается банкроту, а потом реализуется согласно процедуре о банкротстве.

Покупатель попадает в критическую ситуацию. У него нет ни недвижимости, ни денег, а также возможности когда-либо вернуть свои деньги. Ведь у третьего лица к этому моменту уже нет ни денег, ни имущества. Фактически к этому моменту оно тоже становится банкротом.

Выводы и рекомендации юриста. Перед сделкой всегда надо проверять финансовое состояние продавца недвижимости. Если его платёжеспособность настораживает, к сделке надо относиться максимально осторожно.

Кроме того, не стоит переводить деньги на счета третьих лиц, а только на расчётный счёт продавцов.

Если вы покупаете недвижимость у лица, которое потенциально может стать банкротом, то у вас обязательно должно быть на руках заключение об оценке стоимости недвижимости на момент сделки. Если оценка будет подтверждать, что недвижимость продана по рыночной цене +(-) 20%, тогда никаких проблем не будет.

Но ситуация может сложиться так, что кто-то захочет продать недвижимость по «сладкой» цене. В этой связи возникает вопрос: можно ли покупать недвижимость по цене ниже рыночной? Можно, но не более чем на 20%. В противном случае есть риск, что в течение года в отношении продавца начнётся процедура банкротства, и сделка будет признана недействительной.

История № 2. Почему не стоит пренебрегать налоговыми органами?



