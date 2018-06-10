География поставок: Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии

ООО «Белинвестторг-Сплав» – единственное предприятие промышленного комплекса Березовщины, поставляющее свою продукцию в Великобританию. Это первый в Республике Беларусь завод, производящий из отходов аккумуляторных батарей марочный свинец и сплавы на его основе, востребованные в автомобильной и медицинской промышленности, ядерной энергетике. В структуре продаж экспорт составляет 90%, из них 35% приходится на долю Великобритании. Продукция предприятия также вос-требована в Польше, России, Украине, Эстонии, Чехии, Германии. Поставляет свою продукцию «Белинвестторг-Сплав» и на внутренний рынок. Основными его потребителями являются ОАО «Белорусский металлургический завод» в г. Жлобине, РУП «Конус» в г. Лиде, СЗАО «ЭкоЛесО» в г. Гомеле, ООО «ЭксайдТекнолоджиз» в г. Пинске.

«Очищая планету от загрязнений, мы создаем продукт, который питает энергией современный мир» – такова философия Первой аккумуляторной компании. В былые времена отслужившие свой срок аккумуляторы валялись по лесам и гаражам, электролит разливался, загрязняя почву. Теперь же мощности завода позволяют утилизировать и перерабатывать опасные отходы, превращая их в необходимую для промышленности продукцию (АКБ). И в каждой второй импортной аккумуляторной батарее в Республике Беларусь содержится свинец, произведенный на ООО «Белинвестторг-Сплав». Поставки готовой продукции за рубеж обеспечивают постоянное поступление валютной выручки в нашу страну. Кстати, чем чище свинец, тем долговечнее аккумулятор. На заводе в г. Белоозерске чистота марочного свинца С2С составляет не менее 99,975%.

Свинецсодержащие отходы в виде отработанных аккумуляторных батарей и кабельной оболочки предприятие покупает по всей Беларуси и за ее пределами. Вышли даже на рынок Африки, а если точнее – Нигерии, откуда сырье в контейнерах морским путем прибывает в порт Клайпеда и уже автомобильным транспортом доставляется на завод. Работать предприятию непросто, поскольку на мировом рынке есть свои крупные потребители и поставщики, поэтому многое решает ценовой фактор.

– Мы занимаемся активным продвижением нашей продукции за рубежом. Участвовали в международных конференцияхпо свинцу в Кракове и Берлине. В октябре 2017 года представляли нашу компанию на неделе семинаров Лондонской Биржи Металлов – самом грандиозном в мире событии, где представлены все производители, поставщики и потребители всех метал-лов, – рассказывает заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Белинвестторг-Сплав» Д.Г. Внучко. – Там наблюдали, как происходят торги в реальном времени, как меняются котировки на свинец, непосредственную работу брокеров. Встречались с Послом Республики Беларусь в Великобритании, оценивали перспективы работы на государственном уровне. Обсуждали ценовую политику, тенденции развития рынка, качества продукции. Консультировались со специалистами Лондонской Биржи Металлов по поводу сотрудничества с брокерами – банками, крупными компаниями, для нас, как постоянно развивающегося предприятия, это весьма важный фактор роста. Контакты и общение с представителями ассоциации свинца оказались весьма плодотворны, т. к. у нас появились партнеры, с которыми работаем и сейчас.





За прошлый год предприятие ООО «Бел-инвестторг-Сплав» произвело 12000 тонн готовой продукции (марочного свинца), план нынешнего года – 13000 тонн. Свинцовые чушки на предприятии упаковывают в пакеты весом 1,1-1,2 тонны и доставляют потребителям.

Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Островное государство, расположенное на Британских островах в Атлантическом океане, одно из крупнейших в Европе. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Южное побережье Великобритании соединено с континентальной Европой самым длинным подводным тоннелем в мире. Население Великобритании – 63,4 миллиона человек, по этому показателю страна занимает третье место в Европе и 21-е в мире. Валюта – фунт стерлингов. Столица – г. Лондон, один из трех «центров управления» мировой экономикой наряду с Нью-Йорком и Токио, один из самых посещаемых туристами среди всех городов мира. Официальный язык Великобритании – английский, стал международным языком бизнеса и самым популярным вторым изучаемым языком на планете.