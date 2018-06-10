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Уголовное дело на экс-гендиректора "Ивацевичдрев" передано в суд

11.06.2018 09:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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В суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего гендиректора ОАО «Ивацевичдрев» в злоупотреблении полномочиями. По материалам дела, ущерб от действий руководителя и его вероятного пособника составил почти 750 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Брестской области.

О том что на предприятии вскрыта преступная схема КГБ сообщил в апреле прошлого года.

Как заявил Александр Лукашенко, на директора предприятия Владимира Шульгу ему положили на стол целую папку с «железными материалами», где указывалось, с кем он встречался и как делил деньги.

Установлено, что в 2014—2017 годах при организации поставок меламина и химических добавок директор имел возможность напрямую заключить договоры с предприятием-изготовителем.

Однако, как выяснило КГБ, обвиняемый включил в схему поставок созданную для этого коммерческую фирму, которая была подконтрольна его сыну и гражданину Н. В итоге продукцию закупали по завышенной цене. Ущерб оценивается в 749 тысяч рублей.

В ходе расследования сын обвиняемого полностью возместил ущерб и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по правилам ст.88−1 УК. Производство в отношении него выделено в отдельное производство.

Бывший гендиректор «Ивацевичдрев» обвиняется в злоупотреблении полномочиями по ч. 3 ст. 424 УК, а гражданин Н. — в пособничестве по ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 424 УК. Оба фигуранта находятся под стражей.

Владимир Шульга, экс-глава концерна «Беллесбумпром», возглавил «Ивацевичдрев» в конце 2012 года. Тогда, в ноябре, с инспекцией на предприятие приехал президент, чтобы выяснить, как выполняется программа модернизации предприятий деревообработки.

Глава государства отстранил от работы генерального директора Бориса Михнюка, руководителем предприятия приказал назначить председателя концерна «Беллесбумпром».

Александр Лукашенко после задержания Шульги вспомнил этот эпизод в его биографии:

«Человека один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод: „Иди работай, показывай результат, там посмотрим“. А он начал воровством заниматься. Что он с сыном сидит сейчас? Ну вот, сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет», — резюмировал глава государства.

 
 
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В схему поставок на предприятие была включена фирма-посредник, подконтрольная его сыну и еще одному мужчине. Ущерб оценивается в 749 тысяч рублей.
 
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