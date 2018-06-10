Министерство финансов Беларуси и Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) подписали сегодня соглашение о присвоении Беларуси кредитного рейтинга. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии в Китае.

Документ был подписан во время встречи министра финансов Владимира Амарина с председателем агентства Ян Яном. Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Беларуси, присвоение и сопровождение кредитного рейтинга по китайской национальной рейтинговой шкале. Благодаря подписанию документа Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая.

Напомним, ранее мы сообщили о желании Минфина разместить в Китае бонды на 300−500 млн долларов сроком на 3−5 лет, для этого было необходимо получить рейтинг у китайского агентства.

В начале мая министр финансов Владимир Амарин говорил , что ведется работа с китайскими рейтинговыми агентствами над получением рейтинга. «Думаю, что если до конца текущего года мы его получим и будет положительное решение Народного банка Китая, то до конца 2018 года либо в начале будущего мы сможем впервые выйти на китайский внутренний финансовый рынок», — сказал министр. Минск планирует разместить суверенные облигации в виде панда-бондов.