ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая

11.06.2018 11:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министерство финансов Беларуси и Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) подписали сегодня соглашение о присвоении Беларуси кредитного рейтинга. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии в Китае.

Документ был подписан во время встречи министра финансов Владимира Амарина с председателем агентства Ян Яном. Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Беларуси, присвоение и сопровождение кредитного рейтинга по китайской национальной рейтинговой шкале. Благодаря подписанию документа Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая.

Напомним, ранее мы сообщили о желании Минфина разместить в Китае бонды на 300−500 млн долларов сроком на 3−5 лет, для этого было необходимо получить рейтинг у китайского агентства.

В начале мая министр финансов Владимир Амарин говорил, что ведется работа с китайскими рейтинговыми агентствами над получением рейтинга. «Думаю, что если до конца текущего года мы его получим и будет положительное решение Народного банка Китая, то до конца 2018 года либо в начале будущего мы сможем впервые выйти на китайский внутренний финансовый рынок», — сказал министр. Минск планирует разместить суверенные облигации в виде панда-бондов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Беларуси, присвоение и сопровождение кредитного рейтинга по китайской национальной рейтинговой шкале.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главы МИД ОДКБ призвали США решить вопрос по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика