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Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая
11.06.2018 11:50 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство финансов Беларуси и Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) подписали сегодня соглашение о присвоении Беларуси кредитного рейтинга. Об этом
Документ был подписан во время встречи министра финансов Владимира Амарина с председателем агентства Ян Яном. Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Беларуси, присвоение и сопровождение кредитного рейтинга по китайской национальной рейтинговой шкале. Благодаря подписанию документа Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая.
Напомним, ранее мы сообщили о желании Минфина разместить в Китае бонды на 300−500 млн долларов сроком на 3−5 лет, для этого было необходимо
В начале мая министр финансов Владимир Амарин
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Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Беларуси, присвоение и сопровождение кредитного рейтинга по китайской национальной рейтинговой шкале.
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