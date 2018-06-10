Главы МИД ОДКБ призвали США решить вопрос по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Министры иностранных дел стран — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник приняли заявление с призывом к США решать вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в рамках консультаций. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.



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«Заявление стран — членов ОДКБ на уровне министров иностранных дел в том, что касается ситуации вокруг Договора о ракетах средней и малой дальности, принято, — сообщил глава российского дипведомства. — В нем выражается поддержка этого документа. Одновременно выражается озабоченность, что в последнее время возникают некоторые ситуации, которые позволяют предположить, что он [договор] находится под угрозой. Это ни в чьих интересах».

«В заявлении содержится призыв, чтобы США решали возникающие у них вопросы в рамках консультаций, которые этим договором и предусмотрены», — обратил внимание Лавров.

США допускают нарушения договора о ракетах средней и малой дальности, в то время как Россия, Беларусь и Казахстан полностью выполняют положения документа, указывается в заявлении.

«Возрастающую тревогу вызывают угрозы для жизнеспособности ДРСМД, проистекающие от неурегулированности ряда проблем, связанных с его соблюдением, — говорится в заявлении. — Это относится, в частности, к конкретным военным программам США, осуществляемым без учета обязательств по договору и включающим производство и применение ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов, производство и развертывание универсальных ракетных пусковых установок наземного базирования; также вызывают обеспокоенность НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по созданию мобильной ракетной системы наземного базирования с запрещенной по ДРСМД дальностью от 500 до 5,5 тыс. км».

«Государства — члены ОДКБ с удовлетворением отмечают, что Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, являющиеся сторонами по договору, сохраняют полную приверженность данному соглашению», — отмечается в документе.

В документе государства — члены ОДКБ призывают заинтересованные стороны «поддерживать конструктивный диалог и предпринять все необходимые усилия для разрешения имеющихся проблемных вопросов в контексте ДРСМД».

Подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) стал одной из основ современного режима контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. В последние годы между Россией и США обострилась полемика вокруг выполнения Договора о РСМД 1987 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях. В Москве при этом отмечали, что хотели бы сохранить соглашение.