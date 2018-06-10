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В суд направлено дело бывшего гендиректора "Ивацевичдрев"

11.06.2018 10:27 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 11 июня. Прокуратура Брестской области направила в суд Ивацевичского района уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Ивацевичдрев", который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями по ч. 3 ст. 424 УК, и его сообщника, обвиняемого в пособничестве в таком злоупотреблении (ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 424 УК).

Как сообщает Генеральная прокуратура, установлено, что бывший руководитель ОАО "Ивацевичдрев" при организации в 2014—2017 годах поставок меламина и химических добавок имел реальную возможность заключить договоры непосредственно с предприятием — производителем этих веществ.

Действуя вопреки интересам службы, исходя из корыстной заинтересованности, руководитель без проведения установленных процедур необоснованно включил в схему поставок товаров созданную для этих целей коммерческую структуру. Фирма-посредник была подконтрольна его сыну и второму фигуранту. Продукция закупалась у нее по заведомо завышенной стоимости.

Благодаря содействию со стороны гендиректора, его сын и второй фигурант дела были признаны победителями в конкурсах на поставки меламина и химических добавок, заключали соответствующие контракты и систематически получали прибыль.

Ущерб, причиненный ОАО "Ивацевичдрев" названными лицами, составил 749.600 рублей.

В ходе предварительного следствия сын обвиняемого возместил предприятию ущерб в полном объеме, на основании чего подал ходатайство об освобождении от ответственности по правилам ст. 88-1 УК. Уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство.

После проверки материалов основного уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения фигурантов в совершенных преступлениях, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств их виновности, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.

Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела управления КГБ по Брестской области.

Ранее примененную к обоим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 июня. Прокуратура Брестской области направила в суд Ивацевичского района уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО...
 
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