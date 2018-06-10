ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Smartec представила доводчики для плавного закрывания входных дверей

11.06.2018 09:48 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A
Линейку оборудования Smartec для систем контроля и управления доступом пополнили бюджетные реечные доводчики для входных дверей ST-DC102, ST-DC103 и ST-DC104, которые рассчитаны на плавное открытие-закрытие двери различной массы и ширины с регулируемой скоростью. Новинки демонстрируют стабильную работу в диапазоне внешних температур от 35 градусов мороза до 70 градусов тепла и максимальной влажности 95 процентов и имеют показатель наработки на отказ не менее 500 тысяч циклов открытия-закрытия. Более того, новые доводчики для входных дверей отличаются повышенной механической прочностью и стойкостью к коррозии. Устойчивость доводчиков Smartec к образованию коррозии во влажной среде достигается за счет изготовления их корпуса из силуминового сплава, а повышенная износостойкость и механическая прочность за счет усиленных тяг дверей. Благодаря этому новые доводчики для входных дверей имеют высокие эксплуатационные характеристики и небольшую цену, а простая и надежная конструкция обеспечивает этим устройствам вышеуказанный показатель наработки на отказ.

Регулировка скорости движения дверного полотна, как одно из преимуществ недорогих доводчиков Smartec, позволяет настроить требуемое время закрывания входных дверей для удобства прохода людей и для корректной работы электрозамка. Этот процесс достаточно прост, поскольку осуществляется с помощью внешних винтов, расположенных на корпусе устройств ST-DC102, ST-DC103 и ST-DC104. Для того, чтобы исключить повреждение дверной конструкции и электрозамка при примыкании дверного полотна к коробке, доводчики для входных дверей Smartec позволяют значительно замедлить движение полотна в этой фазе закрывания.

ST-DC102, ST-DC103 и ST-DC104 универсальны. Их можно устанавливать на входные двери различных типов. На сплошные, стеклянные или профильные, а также на распашные двери. Также неважно расположение петель, то есть правосторонняя это дверь или левосторонняя, и направление открывания двери, внутрь или наружу. Доводчики для входных дверей Smartec корректно работают с любыми из них. Поскольку доводчики монтируются на внешние двери, где возможны сезонные колебания температур, то их необходимо регулировать не менее 2 раз в год.

Применение новых доводчиков Smartec не ограничивается рамками систем контроля и управления доступом. Они могут использоваться для гарантированного закрытия входных дверей и поддержания в отапливаемых помещениях постоянной температуры, а также для защиты от внешнего шума и сквозняков. Кроме того, доводчики для входных дверей снижают ударные нагрузки на полотно и дверную коробку и продлевают срок эксплуатации электрозамков.

Быстрый подбор доводчика для входных дверей различного веса и ширины обеспечивается наличием в новой серии устройств Smartec трех моделей, рассчитанных на различные усилия закрывания. Когда требуется оснастить доводчиком дверь шириной до 850 миллиметров и массой до 40 килограммов, оптимально подойдет модель ST-DC102, сертифицированная по классу EN2, а для входных дверей весом до 60 килограммов и шириной до 950 миллиметров модель ST-DC103 класса EN3. Самыми мощными из новой серии устройств являются доводчики для входных дверей ST-DC104 класса EN3, поскольку они способны плавно закрывать 80-киллограмовое полотно двери шириной до 1100 миллиметров.

http://smartec-security.ru
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Линейку оборудования Smartec для систем контроля и управления доступом пополнили бюджетные реечные доводчики для входных дверей ST-DC102, ST-DC103 и ST-DC104, которые рассчитаны...
 
Новости дня
Новости экономики
 
География поставок: Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика