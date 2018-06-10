В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Smartec представила доводчики для плавного закрывания входных дверей Линейку оборудования Smartec для систем контроля и управления доступом пополнили бюджетные реечные доводчики для входных дверей ST-DC102, ST-DC103 и ST-DC104, которые рассчитаны...

Линейку оборудования Smartec для систем контроля и управления доступом пополнили бюджетные реечные доводчики для входных дверей ST-DC102, ST-DC103 и ST-DC104, которые рассчитаны на плавное открытие-закрытие двери различной массы и ширины с регулируемой скоростью. Новинки демонстрируют стабильную работу в диапазоне внешних температур от 35 градусов мороза до 70 градусов тепла и максимальной влажности 95 процентов и имеют показатель наработки на отказ не менее 500 тысяч циклов открытия-закрытия. Более того, новые доводчики для входных дверей отличаются повышенной механической прочностью и стойкостью к коррозии. Устойчивость доводчиков Smartec к образованию коррозии во влажной среде достигается за счет изготовления их корпуса из силуминового сплава, а повышенная износостойкость и механическая прочность за счет усиленных тяг дверей. Благодаря этому новые доводчики для входных дверей имеют высокие эксплуатационные характеристики и небольшую цену, а простая и надежная конструкция обеспечивает этим устройствам вышеуказанный показатель наработки на отказ.Регулировка скорости движения дверного полотна, как одно из преимуществ недорогих доводчиков Smartec, позволяет настроить требуемое время закрывания входных дверей для удобства прохода людей и для корректной работы электрозамка. Этот процесс достаточно прост, поскольку осуществляется с помощью внешних винтов, расположенных на корпусе устройств ST-DC102, ST-DC103 и ST-DC104. Для того, чтобы исключить повреждение дверной конструкции и электрозамка при примыкании дверного полотна к коробке, доводчики для входных дверей Smartec позволяют значительно замедлить движение полотна в этой фазе закрывания.ST-DC102, ST-DC103 и ST-DC104 универсальны. Их можно устанавливать на входные двери различных типов. На сплошные, стеклянные или профильные, а также на распашные двери. Также неважно расположение петель, то есть правосторонняя это дверь или левосторонняя, и направление открывания двери, внутрь или наружу. Доводчики для входных дверей Smartec корректно работают с любыми из них. Поскольку доводчики монтируются на внешние двери, где возможны сезонные колебания температур, то их необходимо регулировать не менее 2 раз в год.Применение новых доводчиков Smartec не ограничивается рамками систем контроля и управления доступом. Они могут использоваться для гарантированного закрытия входных дверей и поддержания в отапливаемых помещениях постоянной температуры, а также для защиты от внешнего шума и сквозняков. Кроме того, доводчики для входных дверей снижают ударные нагрузки на полотно и дверную коробку и продлевают срок эксплуатации электрозамков.Быстрый подбор доводчика для входных дверей различного веса и ширины обеспечивается наличием в новой серии устройств Smartec трех моделей, рассчитанных на различные усилия закрывания. Когда требуется оснастить доводчиком дверь шириной до 850 миллиметров и массой до 40 килограммов, оптимально подойдет модель ST-DC102, сертифицированная по классу EN2, а для входных дверей весом до 60 килограммов и шириной до 950 миллиметров модель ST-DC103 класса EN3. Самыми мощными из новой серии устройств являются доводчики для входных дверей ST-DC104 класса EN3, поскольку они способны плавно закрывать 80-киллограмовое полотно двери шириной до 1100 миллиметров.http://smartec-security.ru