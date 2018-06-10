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Латвийский суд постановил взыскать с LatRosTrans в пользу "Полоцктранснефть Дружба" 66,7 млн евро

11.06.2018 12:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Латгальский окружной суд постановил взыскать с латвийско-российской компании LatRosTrans в пользу «Полоцктранснефть Дружба» 66,7 млн евро в связи противозаконной откачкой и продажей нефти, выяснило агентство LETA в суде.


LatRosTrans занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Оно обеспечивает транспортировку дизельного топлива по магистральному трубопроводу «Полоцк — Вентспилс». Компании принадлежат также нефтяные трубопроводы «Полоцк — Мажейкяй» и «Полоцк — Вентспилс». Крупнейшим владельцем LatRosTrans с 66% долей капитала является Ventspils nafta, а 34% принадлежат российской «Транснефтепродукт». В свою очередь, Ventspils nafta контролируется международной компанией Vitol. Фото: DELFI

Также с LatRosTrans решено взыскать государственную пошлину — 66 883 евро и судебные издержки — 49 800 евро. В удовлетворении других требований истца суд отказал. В частности, белорусская сторона хотела еще взыскать с LatRosTrans убытки в размере 18,5 млн евро в связи с выкаченной нефтью.

Cпор возник в 2010 году, когда «ЛатРосТранс» решила слить нефть из неработающего нефтепровода Полоцк — Вентспилс, объяснив это решение экологическими рисками. «Полоцктранснефть Дружба», считая, что остававшаяся в нефтепроводе нефть принадлежит ей, обратилась в суд с иском к «ЛатРосТрансу». Судебные процессы по этому вопросу тянутся с 2011 года.

Как отмечал председатель правления Vitol Baltics Роберт Киркуп, дело «ЛатРосТранс» vs «Полоцктранснефть Дружба» — это спор о том, кому в действительности принадлежат оставшиеся с советских времен активы в Латвии, сообщает DELFI. «Мы говорим о документах 25-27-летней давности или еще старше. Но главный вопрос в том, принадлежат ли Латвии активы, которые находились на территории Латвии после обретения независимости. Если вы оспариваете это, то вы оспариваете все, что здесь кому-то принадлежит», — сказал Киркуп.

Предметом спора является только «технологическая нефть», подчеркнули в «Полоцктранснефть Дружба». «Белорусская сторона никогда не заявляла имущественных прав на нефтепроводы — только на нефть в количестве 150 тысяч тонн, которой „ЛатРосТранс“ незаконно распорядилось, вытеснив ее из нефтепроводов и продав», — заявили на полоцком предприятии.

В Беларуси считают, что имели право на нефть, находившуюся в участках нефтепроводов на территории Латвии еще с момента раздела Советского Союза. Высшей судебной инстанцией Латвии также было установлено, что представители вернувших свою независимость стран — Беларуси, Латвии и Литвы — от имени правительств своих государств заключили соглашение, назвав его Актом о разделе имущества, расположенного на их территориях, между государствами. Согласно этому документу нефть принадлежит новополоцкому предприятию по транспорту нефти «Дружба», впоследствии преобразованному в ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

В 2017 году оборот LatRosTrans составил 10,025 млн евро, что на 4,4% меньше, чем в 2016 году, а прибыль компании выросла на 81,2% и достигла 1,746 млн евро. В прошлом году LatRosTrans по трубопроводу транспортировало 3,4 млн т нефтепродуктов, что на 6% меньше, чем в 2016 году.

 
 
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Cпор возник в 2010 году, когда "ЛатРосТранс" решила слить нефть из неработающего нефтепровода Полоцк - Вентспилс, объяснив это решение экологическими рисками.
 
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