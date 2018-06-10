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Латвийский суд постановил взыскать с LatRosTrans в пользу "Полоцктранснефть Дружба" 66,7 млн евро
11.06.2018 12:17 — Новости Экономики | Tut.by
Латгальский окружной суд постановил взыскать с латвийско-российской компании LatRosTrans в пользу «Полоцктранснефть Дружба» 66,7 млн евро в связи противозаконной откачкой и продажей нефти, выяснило агентство LETA в суде.
Также с LatRosTrans решено взыскать государственную пошлину — 66 883 евро и судебные издержки — 49 800 евро. В удовлетворении других требований истца суд отказал. В частности, белорусская сторона хотела еще взыскать с LatRosTrans убытки в размере 18,5 млн евро в связи с выкаченной нефтью.
Cпор возник в 2010 году, когда «ЛатРосТранс» решила слить нефть из неработающего нефтепровода Полоцк — Вентспилс, объяснив это решение экологическими рисками. «Полоцктранснефть Дружба», считая, что остававшаяся в нефтепроводе нефть принадлежит ей, обратилась в суд с иском к «ЛатРосТрансу». Судебные процессы по этому вопросу тянутся с 2011 года.
Как отмечал председатель правления Vitol Baltics Роберт Киркуп, дело «ЛатРосТранс» vs «Полоцктранснефть Дружба» — это спор о том, кому в действительности принадлежат оставшиеся с советских времен активы в Латвии, сообщает
Предметом спора является только «технологическая нефть»,
В Беларуси считают, что имели право на нефть, находившуюся в участках нефтепроводов на территории Латвии еще с момента раздела Советского Союза. Высшей судебной инстанцией Латвии также было установлено, что представители вернувших свою независимость стран — Беларуси, Латвии и Литвы — от имени правительств своих государств заключили соглашение, назвав его Актом о разделе имущества, расположенного на их территориях, между государствами. Согласно этому документу нефть принадлежит новополоцкому предприятию по транспорту нефти «Дружба», впоследствии преобразованному в ОАО «Полоцктранснефть Дружба».
В 2017 году оборот LatRosTrans составил 10,025 млн евро, что на 4,4% меньше, чем в 2016 году, а прибыль компании выросла на 81,2% и достигла 1,746 млн евро. В прошлом году LatRosTrans по трубопроводу транспортировало 3,4 млн т нефтепродуктов, что на 6% меньше, чем в 2016 году.
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Cпор возник в 2010 году, когда "ЛатРосТранс" решила слить нефть из неработающего нефтепровода Полоцк - Вентспилс, объяснив это решение экологическими рисками.
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