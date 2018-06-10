Ритейлер «Доброном» рассматривает возможность открытия своих торговых точек на базе отделений «Белпочта». Об этом TUT.BY рассказали участники рынка.



Фото: belpost.by

Пилотный проект был запущен в конце апреля в отделении почтовой связи в г. п. Подсвилье Глубокского района Витебской области. «В зону обслуживания ОПС Подсвилье входит 12 населенных пунктов с численностью 2,8 тысячи человек. Новый формат отделения почтовой связи позволит повысить качество обслуживания сельских жителей, получить полный спектр почтовых услуг, а также приобрести различные товары повседневного спроса», — говорится в сообщении «Белпочты».

«Очевидно, что почте нужны преобразования, она уже не выполняет всего набора заявленных услуг, как это было 15 лет назад. Сегодня почти у всех есть мобильные телефоны, интернет, жировки можно оплатить удаленно, а пенсию получить на карточку. У почты остаются лишние площади. Поэтому она заявляет новые услуги и кооперируется с классической торговлей», — рассуждают собеседники TUT.BY. «Интересно ли это ритейлерам? Наверное, они на что-то рассчитывают ввиду дефицита площадей в глубинке. Смотрят на аренду, проходимость, аудиторию. Пенсию платят стабильно? Стабильно. Вот одна платежеспособная аудитория уже есть. На месте отоварился и никуда идти не надо. Почта же получает стабильный доход», — добавляют они.

На «Белпочте» отказались от подробных комментариев, потому что «проект пилотный, недавно стартовал и еще рано подводить итоги».

«Доброном» начал свою деятельность в конце 2009 года. Ритейлер специализируется на управлении небольшими магазинами шаговой доступности по всей Беларуси. Сейчас розничная сеть насчитывает более 180 торговых объектов. Из них примерно половина — это дискаунтеры «Копеечка», следует из информации на сайте компании. В сети трудится более 3000 сотрудников.

С недавних пор крупный дистрибутор мировых и отечественных товаров массового потребления «Мостра-групп» осуществляет операционный контроль над деятельностью ЗАО «Доброном». Ритейлеру давно приписывают дружеские отношения с владельцами «Евроопта». «Евроторг», который управляет самой крупной розничной сетью страны, всегда отрицал свою связь с «Доброномом». В настоящее время гендиректором «Добронома» является бывший многолетний директор филиала «Евроторга» в Витебске Олег Белинский. Он и открывал магазин в Подсвилье.