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В январе—мае экспорт товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу вырос почти на треть

11.06.2018 12:20 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 11 июня. За пять месяцев 2018 года сумма внешнеторговых сделок в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) составила 358 млн рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила БелаПАН пресс-служба биржи.

"Безусловное лидерство по объемам экспорта сохранила секция лесопродукции, обеспечив более 77% биржевых продаж белорусских товаров на внешние рынки", — отметили в БУТБ. По итогам января—мая здесь совершено свыше 3 тыс. экспортных сделок на сумму 278 млн рублей, или на 32% больше к уровню января—мая 2017 года. Основная масса контрактов пришлась на пиломатериалы, продажи которых увеличились на 86% до 228 млн рублей, а также на топливную щепу и древесные отходы, объем реализации которых составил 44 млн долларов, что в пять раз больше показателя пяти месяцев 2017 года. Кроме того, положительную динамику продемонстрировали продажи топливных брикетов и гранул на внешние рынки, увеличившись в 485 раз, до 5 млн.

"Таким образом, за счет роста экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью удалось не только полностью компенсировать потери от запрета на вывоз из страны необработанной древесины, но и улучшить результат прошлого года", — прокомментировала пресс-служба.

Секция сельхозпродукции по итогам января—мая увеличила экспорт на 25% до 55 млн рублей, при этом самые высокие темпы были характерны для сычужных сыров и творога — в 39 раз, а также зерна и муки — в 34 раза. В абсолютных цифрах сумма экспортных сделок с сырами и творогом составила 13 млн рублей, с зерном и мукой — 3,4 млн.

В секции металлопродукции экспортные показатели увеличились как в натуральном, так и в стоимостном выражении — соответственно на 8% до 9 тыс. т и на 6% до 19 млн рублей соответственно. Как и ранее, в структуре сделок преобладали черные и цветные металлы, а также их лом и отходы.

Объем закупок, совершенных иностранными компаниями, превысил 6 млн рублей, что в три раза больше, чем за пять месяцев 2017 года.

На 1 июня на БУТБ было аккредитовано 19.374 компании, включая 3.935 нерезидентов из 59 стран. Совокупный товарооборот биржи с начала года превысил 1,5 млрд долларов, что на 31% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 июня. За пять месяцев 2018 года сумма внешнеторговых сделок в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) составила 358 млн рублей, что на 30%...
 
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