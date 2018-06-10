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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 июня 2018 года

11.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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За прошедшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,2% и составил 1296 $/м2. Это самая низкая отметка за последние 9 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 июня 2018 года

Отрицательная динамика сохраняется и на первичном рыке. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на очередные 0,2% и составила 1266 $/м2.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 июня 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 июня 2018 года

После непродолжительной заминки возобновился рост предложения. Количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю на 1,4%. Активнее всего пополнялась база 2-комнатными квартирами (+1,8%) и квартирами с тремя комнатами (+1,7%). Предложение «однушек» выросло на 0,7%.  

Нынешний уровень предложения — максимальный с октября 2017 года.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 11 июня следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 июня 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 июня 2018 года

Лишь 2-комнатные квартиры смогли «удержаться» на том же ценовом уровне. Для других типов квартир неделя прошла под знаком снижения цен. Темпы колебались от 0,2 до 0,3%.

Изменение цен в районах Минска на 11 июня выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 июня 2018 года

Лишь в двух районах по итогам недели зафиксирован рост цен. В Центральном он составил 0,5%, а в Заводском - 0,1%. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (-0,7%) и Фрунзенском (-0,6%). В Советском районе средний ценовой уровень остался на прежнем уровне.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 июня 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 июня 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 742 $/м2 (-0,3%), Витебск – 627 $/м2 (-0,3%), Гомель – 612 $/м2 (+0,3%), Гродно – 695 $/м2 (-0,4%), Могилев – 636 $/м2 (-0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2678 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,3% и составляет 1504 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 914 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 4 по 11 июня 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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