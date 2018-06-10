В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цемент для малоэтажного строительства и не только В числе прочих продуктов и услуг концерн LafargeHolcim предлагает широкий ассортимент высококачественных цементов наряду с множеством преимуществ как для продавцов,...

В числе прочих продуктов и услуг концерн LafargeHolcim предлагает широкий ассортимент высококачественных цементов наряду с множеством преимуществ как для продавцов, так и для подрядчиков. Это и улучшенная производительность, и повышенная экологическая эффективность при низких углекислотных выделениях. Помимо прочных и экономичных дорожных вяжущих концерн производит и другие специальные цементы. И, разумеется, материалы для кладочных работ. Частью LafargeHolcim является компания Holcim Azerbaijan, которая, доверив разработку формулы цемента Spesial 400 специалистам швейцарской лаборатории LafargeHolcim, не так давно представила азербайджанскому рынку этот абсолютно новый продукт с уникальными характеристиками.В прошлом году азербайджанская компания представила новый тогда продукт Optimal 300, предназначенный для внутренних штукатурных работ, кладки стен и монтажа облицовки фасадов зданий традиционным для Азербайджана естественным облицовочным камнем известняковый породы, аглаем.Новый цемент Spesial 400 разработан специально для приготовления высококачественных бетонов для малоэтажного строительства. Вместе с тем он годится и для устройства цементно-песчаных стяжек, и для внутренних и внешних штукатурных работ, и для кладки стен и перегородок.Без всякого сомнения, легкость замешивания строительных смесей на основе этого цемента и быстрый набор прочности будут высоко оценены строителями. Эти характеристики позволяют повысить производительность труда на более чем 20 процентов без ущерба для качества выполняемых работ.Высокая пластичность растворов обеспечивает высокое качество изготавливаемых на их основе бетонов, снижая вероятность образования пустот. Потребность в меньшем количестве воды положительно влияет на твердость и до 40 процентов снижает количество образующихся трещин.www.lafargeholcim.com