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Российский учебный центр Viessmann выпустил первых сертифицированных специалистов по промышленному оборудованию
11.06.2018 10:37 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
В мае 2018 года начал свою работу российский учебный центр по эксплуатации промышленных котлов Академии Viessmann, функционирующий при заводе газовых котлов в особой экономической зоне Липецк. Первыми слушателями стали специалисты компании ТВН Инженерные системы, одного из давних партнеров Viessmann в России. В ходе обучения сотрудники производили запуск котлов, настройку горелок, сервисное обслуживание, детально разбирали возможные нештатные ситуации при вводе оборудования в эксплуатацию. Компания ТВН Инженерные системы как семейное предприятие понимает значение ответственности за качество производимых работ и сохранение окружающей среды. Поэтому мы уделяем большое внимание обучению своих специалистов. В новом учебном центре Viessmann они могут получить знания непосредственно от производителя оборудования, что в дальнейшем позволит избежать ошибок при монтаже и обслуживании, отметил Владимир Тетерин, генеральный директор компании ТВН Инженерные системы.
По мнению эксперта, большинство действующих в России коммерческих и индустриальных котельных устарели, не соответствуют современным экологическим нормам, характеризуются большими теплопотерями и затратами на эксплуатацию. Однако их модернизация и замена требуют переподготовки инженерных кадров для работы с новым высокотехнологичными решениями. Большинство компаний уделяет этому недостаточно внимания и не заботится должным образом о повышении квалификации своего персонала, что нередко становится причиной аварий и преждевременного выхода оборудования из строя.
В классах учебного центра Viessmann, призванного исправить сложившуюся ситуацию, представлены все основные типы отопительных систем, с которыми российские специалисты сталкиваются в своей работе. Здесь установлены два настенных комбинированных двухконтурных котла Vitopend 100-W мощностью 24 и 35 киловатт, настенные конденсационные газовые котлы Vitodens 100-W и 200-W, 26 и 45 киловатт соответственно, трехходовой низкотемпературный водогрейный газовый котел Vitoplex 200 мощностью 90 киловатт, атмосферный газовый водогрейный котел Vitogas 100-F мощностью 29 киловатт.
Кроме того, напольный конденсационный газовый котел Vitorondens 200-T мощностью 20 киловатт и 26-киловаттная микро-ТЭЦ Vitotwin 300-W на базе технологии Стирлинга. Все оборудование действующее и используется для проведения практических занятий. Кроме того, для более детального рассмотрения преимуществ решений Viessmann специалисты компании ТВН Инженерные системы подготовили специальный стенд, на котором был представлен котел Vitoplex в разрезе.
Программа обучения включает в себя два дня практических занятий на действующем оборудовании. Компании-партнеру, желающей направить своих сотрудников на обучение, нужно подать заявку на сайте Академии Viessmann. Затем составляется индивидуальное расписание, и специалисты получают приглашения. Обучение проводится в группах по десять человек, а по его завершении каждый слушатель награждается именным сертификатом, объясняет Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann.
В свободное от занятий в классах время учащиеся специалисты приобретают возможность посетить завод, познакомиться с полным циклом производства котлов, обсудить с инженерами Viessmann возможные варианты ремонта технических узлов. Полученная информация позволяет снизить стоимость ремонтных работ и увеличить срок эксплуатации ремонтируемого оборудования.
www.viessmann.com
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Российский учебный центр Viessmann выпустил первых сертифицированных специалистов по промышленному оборудованию
В мае 2018 года начал свою работу российский учебный центр по эксплуатации промышленных котлов Академии Viessmann, функционирующий при заводе газовых котлов в особой...
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