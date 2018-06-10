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Пищевики выбирают Viessmann

11.06.2018 10:55 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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На производстве популярной торговой марки продуктов питания У Палыча в подмосковном Реутове установлены паровые и водогрейные котлы Viessmann. Строительство новой мощной котельной осуществлялось в рамках программы расширения производства. На предприятии установлены два водогрейных котла Viessmann Vitomax LW тип М62 мощностью 4,5 мегаватта каждый и два парогенератора высокого давления Vitomax HS М73 производительностью 700 килограммов в час. Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на осень 2018 года. Технологический цикл предусматривает мойку тары и оборудования с использованием горячей воды. Ее будут подогревать водогрейные котлы Vitomax 200. Пар необходим для автоклавов и туннельных моечных машин. Мощности установленного ранее оборудования уже не хватало для обеспечения потребностей растущего производства, рассказывает Михаил Афанасьев, генеральный директор компании ТеплоИнжинеринг, выполнявшей проектирование котельной и монтаж оборудования.

Как отмечает Михаил, заказчику требовалось решение с высоким уровнем надежности, удобства эксплуатации и доступности сервиса. По сумме этих критериев и были выбраны котлы Viessmann. Водогрейный котел Vitomax 200 LW М62 обеспечивает высокую экологичность при сжигании топлива с низким выделением окислов азота. В число его преимуществ входят также надежный отвод тепла, незначительные потери на излучение благодаря оптимальной теплоизоляции и простота гидравлической стыковки. Котел комплектуется шкафом управления Vitocontrol с простым доступом ко всем функциям регулирования и управления.

Парогенераторы Vitomax 200-HS M73 были также выбраны благодаря своим конструктивным преимуществам. Эти котлы специально разработаны для использования в том числе и на крупных пищевых производствах. Они отличаются высоким КПД, достигающим 95,5 процента, и рядом конструктивных преимуществ, в числе которых большое паровое пространство с низкой тепловой нагрузкой, низкий уровень механических напряжений и эффективная теплоизоляция. Задняя поворотная камера горелки и участок жаровой трубы для ее подключения спереди охлаждаются водой, объясняет Роман Скрынников, руководитель проектов компании Viessmann.

Еще одним конструктивным преимуществом котла, по словам специалиста, является боковое расположение жаровой трубы. Благодаря этому конструкторам удалось создать агрегат, сочетающий высокую мощность с компактными размерами. При проектировании котельной фабрики Продукты от Палыча это было важно, поскольку ее необходимо было вписать в пределы имеющейся площадки. Котлы этого типа позволяют непрерывно производить пар в количестве от 0,5 до 4 тонн в час, а их допустимое рабочее давление может достигать 30 бар.

www.viessmann.com
 
 
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На производстве популярной торговой марки продуктов питания У Палыча в подмосковном Реутове установлены паровые и водогрейные котлы Viessmann. Строительство новой...
 
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