Минэнерго Литвы: Синхронизация электрических сетей с Западом закроет доступ в Литву энергии БелАЭС

Реорганизацию сетей электропередачи северо-восточной части страны в минэнерго Литвы считают первым реальным инфраструктурным проектом, направленным на сокращение зависимости Литвы от Восточной электроэнергетической системы. Проект позволит закрыть доступ электричества с Островецкой атомной электростанции (БелАЭС) в Литву. Об этом говорится в заявлении министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Цель реконструкции сети электропередачи Северо-Восточной Литвы — синхронизация электрических сетей с западноевропейскими сетями, что уменьшит существующую пропускную способность электроэнергии из Беларуси. Реконструкция также подготовит к отключению линий с Беларусью и переключит Литву на синхронную работу с западной электросистемой.

«Реорганизация сетей предназначена для синхронизации с Европой, и это первый реальный инфраструктурный проект, направленный на сокращение нашей зависимости от Восточной электроэнергетической системы. Эта зависимость в конечном итоге будет полностью ликвидирована после реализации проекта синхронизации. Странно, что существуют различные противоположные интерпретации и даже опасные спекуляции по поводу проекта синхронизации», — заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что проводимые в настоящее время работы оставят возможность поставок электроэнергии с БелАЭС.

Вайчюнас назвал эту информацию «вредными спекуляциями». «Синхронизацию нельзя свести к простой обрезке проводов на границе», — сказал он.

По словам министра, строительство новых линий в восточном направлении не планируется. «Литва не рассматривает вариант торговли электроэнергией с третьими странами», — сказал Вайчюнас.

Линии электропередачи, связывающие энергосистему Литвы с Беларусью, будут демонтированы в рамках проекта синхронизации к 2025 году литовских электросетей с Западной Европой и отключения от единой энергосистемы Беларуси , России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ).