Утвержден порядок возмещения арендаторами расходов по содержанию недвижимости





Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 7 июня 2018 года №433, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Действие утвержденного положения не распространяется на жилищный фонд.

Согласно документу порядок, сроки и размеры возмещения расходов арендодателя (ссудодателя) определяются сторонами в соответствии с указанным положением при заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) и отражаются в таких договорах либо в отдельно заключенных договорах на возмещение расходов. Размер суммы возмещения расходов арендодателя (ссудодателя) должен быть подтвержден расчетами и (или) калькуляциями, составляемыми арендодателем (ссудодателем).

Давать разъяснения по вопросам применения положения уполномочено Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Постановление Совмина от 27 мая 2009 года №683 «Об утверждении Положения о порядке возмещения организациями расходов по обслуживанию зданий, сооружений и помещений, переданных им бюджетными организациями в безвозмездное пользование или аренду» признано утратившим силу.

Документ принят в соответствии с указом от 29 марта 2012 года №150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» и вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.