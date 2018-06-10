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Утвержден порядок возмещения арендаторами расходов по содержанию недвижимости

11.06.2018 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Утвержден порядок возмещения арендаторами расходов по содержанию недвижимости

Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 7 июня 2018 года №433, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
 
Действие утвержденного положения не распространяется на жилищный фонд.
 
Согласно документу порядок, сроки и размеры возмещения расходов арендодателя (ссудодателя) определяются сторонами в соответствии с указанным положением при заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) и отражаются в таких договорах либо в отдельно заключенных договорах на возмещение расходов. Размер суммы возмещения расходов арендодателя (ссудодателя) должен быть подтвержден расчетами и (или) калькуляциями, составляемыми арендодателем (ссудодателем).
 
Давать разъяснения по вопросам применения положения уполномочено Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
 
Постановление Совмина от 27 мая 2009 года №683 «Об утверждении Положения о порядке возмещения организациями расходов по обслуживанию зданий, сооружений и помещений, переданных им бюджетными организациями в безвозмездное пользование или аренду» признано утратившим силу.
 
Документ принят в соответствии с указом от 29 марта 2012 года №150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» и вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
 
 
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Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в...
 
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