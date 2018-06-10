ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАЗ поставит во Львов 100 автобусов

11.06.2018 14:52 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 11 июня. Львов приобретет у Минского автомобильного завода 100 городских автобусов. Их планируют собрать и поставить в Украину до конца года, сообщила пресс-служба предприятия.

Автобусы предназначены для Львовского коммунального автотранспортного предприятия. Их будут использовать для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Техника закупается по схеме финансового лизинга с участием местного "Укргазбанка".

Как отметили на предприятии, переговоры и подготовка к сделке велись с 2017 года, но окончательно вопрос был решен на недавнем заседании украинско-белорусской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности и производственной кооперации. Ее куратором с белорусской стороны выступает заместитель министра промышленности Дмитрий Корчик, а непосредственным участником — гендиректор ОАО "МАЗ" Дмитрий Катеринич.

"Мы впервые в истории предприятия заключили столь крупную сделку с государственным перевозчиком из Западной Украины. Это вдвойне почетно, учитывая, что в этом регионе существует собственный производитель автобусов. По сути, география присутствия белорусских автобусов теперь охватывает практически все важные регионы Украины", — отметил директор ООО "СИИ "Торговый Дом "МАЗ-Украина" Андрей Власенко.

Во Львов будут поставлены городские автобусы "МАЗ 203069", оснащенные двигателем Mercedes Benz и автоматической коробкой передач. Салон рассчитан максимум на 105 пассажиров, оборудован 30 сидениями. Предусмотрены раскладные пандусы, современная система вентиляции и цифровые камеры для передачи изображения на монитор водителя. При согласовании комплектации были учтены все требования украинской стороны, вплоть до типа рулевого механизма.

Всего же Минский автозавод поставил в Украину более тысячи автобусов. Больше всего их используется в Киеве. Одним из самых крупных контрактов была поставка 100 белорусских автобусов в украинскую столицу. Мэр города Виталий Кличко лично протестировал мазовскую технику во время презентации и высоко оценил ее качество.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 11 июня. Львов приобретет у Минского автомобильного завода 100 городских автобусов. Их планируют собрать и поставить в Украину до конца года, сообщила...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минэнерго Литвы: Синхронизация электрических сетей с Западом закроет доступ в Литву энергии БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика