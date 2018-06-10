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Жительница г.п. Дрибин Наталья Речицкая совершила поездку в Китай. Впечатления и фото

11.06.2018 — Новости Экономики | Савецкая вёска  
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За последние годы сотрудничества Беларуси и Китая страны добились высокого уровня политических отношений, взаимного доверия. Странами подписан ряд соглашений, в том числе в торгово-экономической и научно-технической сфере. Диалог ведется не только между столицами. В нем активно участвуют наши областные центры совместно с китайскими провинциями. Соглашения между регионами имеют очевидный положительный эффект для различных отраслей экономики обеих стран. И чтобы выстроить более тесные партнерские отношения между обеими странам, китайская сторона пригласила для обмена опытом участников из Беларуси.
Жительница г.п. Дрибин Наталья Речицкая совершила поездку в Китай. Впечатления и фото
В числе 57 белорусских представителей в Китай отправилась и наша землячка Наталья Речицкая, заместитель председателя Дрибинского районного исполнительного комитета, курирующая сферу экономики.

Жительница г.п. Дрибин Наталья Речицкая совершила поездку в Китай. Впечатления и фото
Такая поездка, безусловно, оставила массу впечатлений о стране, ее людях, их культуре, укладе жизни. Мы попросили Наталью Владимировну поделиться своими впечатлениями с читателями газеты:
— Не совру, если скажу, что посещение Китайской Народной Республики полностью перевернуло мое представление о ней. И только в лучшую сторону. Но все по порядку.
 
 
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За последние годы сотрудничества Беларуси и Китая страны добились высокого уровня политических отношений, взаимного доверия. Странами подписан ряд соглашений, в...
 
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