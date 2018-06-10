В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жительница г.п. Дрибин Наталья Речицкая совершила поездку в Китай. Впечатления и фото За последние годы сотрудничества Беларуси и Китая страны добились высокого уровня политических отношений, взаимного доверия. Странами подписан ряд соглашений, в...

— Не совру, если скажу, что посещение Китайской Народной Республики полностью перевернуло мое представление о ней. И только в лучшую сторону. Но все по порядку.