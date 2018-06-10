Тренд моды: носки-кроссовки. Белоозерский «Вердимар» начал выпуск новой линейки спортивной обуви

УПП «Вердимар» не только идет в ногу со временем, но и опережает своих конкурентов. Предприятием освоена новая линейка остромодной спортивной обуви – носки-кроссовки. Это новый тренд мировой моды, где верх обуви полностью связан и напоминает собой плотный носок, к которому приклеена подошва.

Это легкие, очень гигиеничные, современные модели от детских, женских до мужских. А обувь для дам и ребятишек к тому же приятно поражает яркой цветовой гаммой. Запущена новая лицевая машина по производству обуви из современного экологического материала «eva». Это позволило предприятию выпускать большой ассортимент пляжных и прогулочных моделей, обуви хозяйственной группы, в том числе для рыбаков и охотников.

Продолжение в выпуске газеты за 9 июня.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.