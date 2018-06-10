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Из Беларуси за полтора года для утилизации вывезено около 700 т компонентов жидкого ракетного топлива

11.06.2018 16:53 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 11 июня. 11 июня в Министерстве обороны Беларуси состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к завершению совместного с ОБСЕ проекта по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива.

Как сообщили БелаПАН в Министерстве обороны, в 2016—2018 годах из Беларуси было вывезено порядка 700 т компонентов жидкого ракетного топлива в Россию и Швецию, где они были утилизированы.

Сертификаты о завершении проекта подписали министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков, директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Марсель Пешко и генеральный директор предприятия "Техноазот" Сергей Ушаков. Также в мероприятии приняла участие посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Как сообщает Минобороны Беларуси, стороны подвели итоги реализации проекта по утилизации в Беларуси компонентов жидкого ракетного топлива, "обсудили состояние и перспективы сотрудничества Республики Беларусь и ОБСЕ в военной сфере".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 июня. 11 июня в Министерстве обороны Беларуси состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к завершению совместного с ОБСЕ проекта по утилизации...
 
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