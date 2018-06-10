Организация БРСМ БГУ опубликовала у себя в соцсетях приглашение поучаствовать в Национальном молодежном форуме «Таврида», который пройдет в Крыму. При этом в посте указали: место проведения — Крым, Россия.

Сообщение о приглашении поучаствовать в форуме группа организации БРСМ опубликовал в соцсетях еще 9 июня. 11 июня внимание на пост обратил блогер Эдуард Пальчис.



Фото: скриншот TUT.BY

Украина не признает референдум в Крыму и его итоги. В июне 2015 года страна утвердила порядок въезда на полуостров. По ее закону, это возможно только через Украину и по специальному разрешению. Если въехать в Крым через Россию, то по украинскому закону можно на несколько лет стать невъездными в страну, получить штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов (126−379 белорусских рублей в переводе) или до пятнадцати суток ареста.

Официальный Минск свою позицию по Крыму высказывает осторожно. В 2014 году Украина и многие страны Запада назвали референдум по признанию полуострова российской территорией незаконным. Тогда Александр Лукашенко заявил, что Крым «де-факто российский». Позже он сказал , что если Россия не хочет потерять Беларусь как посредника в украинском конфликте, она не должна давить в вопросе признания Крыма частью РФ.

Глава МИД Владимир Макей в апреле 2016 года заявлял , что «Крым — не государство, которое надо признавать. И от нас этого никто и не требует. В политике нужно исходить из реалий. Мы должны исходить из того, чей Крым сегодня де-факто».

После того как Пальчис опубликовал скриншот, под постом на странице БРСМ комментаторы напомнили об официальной позиции Беларуси по отношению к Крыму. И стали возмущаться, что таким призывом поехать в Крым через Россию БРСМ подставляет людей, которые потом станут невъездными в Украину. Спустя полчаса пост со страницы БРСМ БГУ был удален. Руководство ячейки организации объяснило, что это была ошибка неопытных активистов.

— Это была небольшая ошибка неопытных сотрудников нашей пресс-службы — ребята с официальной позицией нашего государства, к сожалению, не ознакомились. Но это и проделки сторонних организаций — организаторов форума, которые предложили нашим ребятам разместить данную новость, а ребята по доброте душевной на все оказались горазды. Но официальную позицию мы поддерживаем, и слова нашего министра иностранных дел Владимира Владимировича Макея, и заявления президента Беларуси. Поэтому абсолютно открыто и точно могу сказать, что это была чисто техническая ошибка со стороны неопытных ребят. Пост мы удалили, перепечатывать его с указанием того, что Крым украинский, мы не будем, поскольку украинские власти на своей территории данный форум не проводят, — рассказал TUT.BY заместитель секретаря организации БРСМ БГУ Михаил Дегтяренко.