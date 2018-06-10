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Суд по делу Кныровича переместится в СИЗО
11.06.2018 19:08 — Новости Экономики | Tut.by
Рассмотрение
«По причине болезни одного из обвиняемых принято решение продолжить рассматривать дело в СИЗО», — сказал собеседник.
Бывший директор и совладелец «СарматТермо-Инжиниринг» Владимир Дашкевич из-за проблем со спиной может находиться только в лежачем положении. Транспортировать его в здание суда не предоставляется возможным.
Из-за внутренних мер безопасности журналисты не смогут присутствовать на заседаниях в СИЗО.
Напомним, Александр Кнырович и четверо его коллег
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По причине болезни одного из обвиняемых принято решение продолжить рассматривать дело в СИЗО
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