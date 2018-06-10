Суд по делу Кныровича переместится в СИЗО

Рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Александра Кныровича и его коллег продолжится не в здании суда Фрунзенского района Минска, а в следственном изоляторе. Данную информацию TUT.BY подтвердили в Мингорсуде.

«По причине болезни одного из обвиняемых принято решение продолжить рассматривать дело в СИЗО», — сказал собеседник.

Бывший директор и совладелец «СарматТермо-Инжиниринг» Владимир Дашкевич из-за проблем со спиной может находиться только в лежачем положении. Транспортировать его в здание суда не предоставляется возможным.

Из-за внутренних мер безопасности журналисты не смогут присутствовать на заседаниях в СИЗО.

Напомним, Александр Кнырович и четверо его коллег были задержаны в январе 2017 года. Они обвиняются в неуплате налогов и даче взяток чиновникам из системы ЖКХ и энергетики.