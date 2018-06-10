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Без опыта госслужбы. В Минске выбрали замглавы Октябрьского района по ЖКХ

11.06.2018 19:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сегодня в столице прошло заседание конкурсной комиссии, которая выбрала нового замглавы Октябрьского района. Им стал руководитель ЖКХ одного из районов, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как мы писали ранее, на открытый конкурс на должность замглавы Октябрьского района по ЖКХ поступило 17 заявок. Но полный пакет документов подало только 10 мужчин, правда, и из них не все соответствовали указанным в вакансии требованиям.

В результате конкурсная комиссия при Мингорисполкоме на предварительном собеседовании рассматривала 7 претендентов на вакансию. Все они — руководители организаций жилищно-коммунального хозяйства и председатели правления товариществ собственников.

— По результатам собеседования для участия в конкурсе были выбраны два кандидата, причем один из них — из Бреста. В итоге в конкурсе на замещение вакантной должности заместителя главы администрации Октябрьского района победил руководитель КУП ЖКХ одного из районов Минска. Теперь ему предстоит сдать экзамен для впервые поступающих на государственную службу, после чего, предположительно на нынешней неделе, пройдет назначение, — рассказала начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома Ирина Янушевич.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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