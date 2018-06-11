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Белорусские чиновники высокого ранга будут перенимать опыт Китая в сфере экономики

11.06.2018 23:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусские чиновники высокого ранга будут перенимать опыт Китая в сфере экономики, сообщил министр экономики Владимир Зиновский в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В учебных заведениях Китайской Народной Республики обучение пройдут чиновники уровня заместителя министра и выше. Первая поездка намечается в августе. По мнению Владимира Зиновского, ознакомление с опытом Китая в сферах государственного строительства, экономики позволит развиваться более быстрыми темпами и Беларуси.

Тема обучения специалистов, обмена опытом в сфере образования представляет взаимный интерес для двух стран. В Беларуси учатся около двух тысяч китайских студентов.

 
 
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Белорусские чиновники высокого ранга будут перенимать опыт Китая в сфере экономики, сообщил министр экономики Владимир Зиновский.
 
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