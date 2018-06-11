Лукашенко рассчитывает на интеграционные процессы и реализацию важных проектов с Россией

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина и народ этой страны с национальным праздником — Днем России. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах», — говорится в поздравлении.

По мнению Александра Лукашенко, «проводимый руководством России стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку граждан».

«Убежден, что совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества», — подчеркнул президент Беларуси.

Поздравительные послания от президента Беларуси также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председателю Государственной думы Вячеславу Володину.