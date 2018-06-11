Белорусы в мае сдали рекордный объем наличной валюты - 710 млн долларов

Двадцать вос ьмой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в мае чистая продажа выросла на 1 8 % к апрелю, составив, согласно материалам Нацбанка , 234,7 млн долларов.



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Рост чистой продажи произошел за счет увеличения продажи валюты на 12,2% к апрелю до 710,1 млн долларов, покупка валюты выросла на 9,5% до 475,4 млн долларов. Накануне летнего сезона граждане традиционно увеличивают свою активность на валютном рынке, покупая и продавая валюту в соответствии с отпускными планами.

За пять месяц ев нынешнего года белорусы сдали 863,9 млн долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе−мае были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 425,8 млн долларов).

В течение 2017 года отмечалось постепенное ускорение роста реальной зарплаты , что, по оценкам экспертов, оказывало давление на валютный рынок и могло оказывать давление на инфляционные процессы. Напомним, средняя зарплата в декабре прошлого резко выросла и составила 995,3 рубля. Однако в начале года произошел ожидаемый откат, средняя зарплата в январе упала до 859 рублей, в марте она вышла на 927 рублей, в апреле — незначительно снизилась.

Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится.