|
Белорусы в мае сдали рекордный объем наличной валюты - 710 млн долларов
12.06.2018 09:49 — Новости Экономики | Tut.by
Двадцать восьмой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в мае чистая продажа выросла на 18% к апрелю, составив,
Рост чистой продажи произошел за счет увеличения продажи валюты на 12,2% к апрелю до 710,1 млн долларов, покупка валюты выросла на 9,5% до 475,4 млн долларов. Накануне летнего сезона граждане традиционно увеличивают свою активность на валютном рынке, покупая и продавая валюту в соответствии с отпускными планами.
За пять месяцев нынешнего года белорусы сдали 863,9 млн долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа
Субъекты хозяйствования в январе−мае были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 425,8 млн долларов).
В течение 2017 года отмечалось
Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двадцать восьмой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в мае чистая продажа выросла на 18% к апрелю, составив, согласно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)