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Верхнедвинцы выиграли на «Белагро-2018» Гран-при!

12.06.2018 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Верхнедвинцы выиграли на «Белагро-2018» Гран-при!

Верхнедвинцы выиграли на «Белагро-2018» Гран-при!

В Беларуси с 5 по 10 июня работала 28-я Международная специализированная выставка «БЕЛАГРО-2018»  (Белорусская агропромышленная неделя).

Ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники можно было в торгово-логистическом центре «Глобус парк» в аг. Щомыслица Минского района.

Этот аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. Участие в выставке приняли более 530 компаний из 28 стран. В этом году состав участников на 20% пополнился новыми компаниями.
Коллективные экспозиции представили Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, Концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства нашей страны. Отдельными экспозициями расположились предприятия зарубежья.
Наш район на именитом сельскохозяйственном форуме представляли ОАО «Инвет» и ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод». Производители самого северного уголка республики предлагали познакомиться с новинками продукции сельскохозяйственного профиля и наметить пути торгового сотрудничества.
Как отметила маркетолог-экономист ОАО «Инвет» Наталья Борсток, две выставочные экспозиции предприятия пользовались большим интересом у посетителей. Инветовцы предложили гостям образцы всех изделий, выпускаемых на предприятии. Специалистов особенно интересовали трубы дренажные, боксы для телят, другая продукция для животноводства. А экспозиция изделий по благоустройству привлекала внимание как юридических, так и физических лиц. Маркетологи обменялись контактными данными с потенциальными покупателями не только из нашей страны, но и России, Эквадора, Голландии, Польши, которые проявили особый интерес к изделиям с маркой «Инвет».
Успешным оказалось участие в выставке Верхнедвинского маслосырзавода. Наши молокопереработчики взяли Гран-при на конкурсе-дегустации «Чемпион вкуса» — такой высокой награды удостоен творог 9-процентной жирности торговой марки «Верхний луг». Примечательно, что Гран-при в отличие от последующих призовых мест может завоевать только тот продукт, который получит наивысшую оценку как рядовых потребителей, так и экспертов. Второе место в конкурсе «Чемпион вкуса» занял сыр «Маасдамер», также в число финалистов вошёл сыр «Пармезан».
Выставку «Белагро-2018» посетила делегация руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Верхнедвинского района во главе с председателем райисполкома И.И. Марковичем. Аграриев интересовало, что нового появляется на рынке и над чем работают машиностроители, какие современные технологии применяются в сельском хозяйстве, каковы последние достижения в области животноводства и растениеводства.
Программа выставки была наполнена практическими демонстрациями, презентациями, захватывающими мастер-классами и конкурсами.
Красочное оформление экспозиций, презентации и дегустации продукции, «город мастеров», ярмарка-продажа и выступления творческих коллективов сделали выставку ярким, запоминающимся праздником для всех посетителей.
С. АЛЕКСАНДРОВА.

 

 
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> В Беларуси с 5 по 10 июня работала 28-я Международная специализированная выставка «БЕЛАГРО-2018»  (Белорусская агропромышленная неделя). Ознакомиться с...
 
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