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АНОНС: Разработайте бизнес-план и получите до 10 тысяч евро на открытие своего дела!

12.06.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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Разработайте бизнес-план до 22 июня и получите от 2 до 10 тысяч евро на открытие своего дела от бизнес-инкубатора в Комарово
АНОНС: Разработайте бизнес-план и получите до 10 тысяч евро на открытие своего дела!

В деревне Комарово Мядельского района уже больше года обучают и консультируют начинающих предпринимателей из 4 районов. При поддержке опытных тренеров они разрабатывают бизнес-планы, которые представляют на Стартап Уикендах. Лучшие бизнес-планы получают финансовую поддержку.

В прошедших Стартап Уикендах могли принять участие только начинающие предприниматели, которые прошли обучение в Школе сельского бизнеса в Комарово. Но в пятом Стартап Уикенде могут поучаствовать все желающие открыть свое дело из Мядельского, Сморгонского, Поставкого и Островецкого районов.

Для участия необходимо подготовить бизнес-план в соответствии с шаблоном и прислать его вместе с заявкой в УПУПП«БИКомарово» до 22 июня 2018 года на электронный адрес: center@komarovo.com.

Присланные бизнес-планы будут оцениваться менеджером образовательной программы, который при необходимости будет давать рекомендации. Авторы наиболее перспективных бизнес-планов будут приглашены на пятый Стартап Уикенд, который пройдет в июле 2018 года в Комарово.

Во время мероприятия участникам необходимо будет выступить с краткой презентацией о своей бизнес-идее и ответить на вопросы жюри. По итогам Стартап Уикенда авторы лучших бизнес-планов получат финансирование на развитие своего бизнеса в размере от 2 до 10 тысяч евро.

При разработке бизнес-планов для участия в конкурсе местных частных инициатив вы можете воспользоваться консультациями экспертов по бизнес-планированию.

Консультации пройдут по адресу: д Комарово, ул.Зеленая 14. 

Время проведения консультаций:

18 июня с 11.00 до 19.00,

19 июня с 11 до 17.00.

Необходима предварительная регистрация по телефонам: +375 29 399 97 89, +375 29 777 81 11 (менеджер образовательной программы Ирина Сухий) или по эл.почте suhisha@gmail.com.

Более подробно с условиями участия можно ознакомиться в Положении о конкурсе местных частных инициатив, которое размещено на сайтах ecopartnerstvo.by и komarovo.com. Здесь же можно скачать шаблоны документов для заполнения.

Конкурс местных частных инициатив проводится в рамках проекта «Развитие сельских территорий в Республике Беларусь: Повышение роли сельского предпринимательства в РБ путем создания и запуска в Комарово сельского бизнес-инкубатора», финансируемом Европейским союзом и софинансируемом Программой малых грантов Посольства США в Минске.

Слушатели Школы сельского бизнеса, которые раньше принимали участие в Стартап Уикендах, но не набрали нужное количество баллов, также могут попробовать свои силы на пятом Стартап Уикенде. Для участия им необходимо прислать заявку и бизнес-план.

За дополнительной информацией об участии в конкурсе можно обращаться в УПУПП «БИКомарово» по телефону +375 29 388 86 88, +375 29 627 27 89 или по эл.почте center@komarovo.com.

Справка

Проект «Развитие сельских территорий в Республике Беларусь: Повышение роли сельского предпринимательства в РБ путем создания и бизнес-инкубатора» финансируется Европейским союзом и софинасируется посольством США в Минске, его бюджет составляет 588 тысяч евро, где вклад ЕС – 556,5 тысяч евро. 

Проект реализуется МОО «Экопартнерство» и ОО «Женщины за возрождение Нарочанского края».

 http://www.ecopartnerstvo.by/ru/node/867

 
Теги: Минск
 
 
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