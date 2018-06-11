О введении в Республике Беларусь и развитии института налогового консультирования

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 №338 «О налоговом консультировании» (вступил в силу 24 декабря 2017 года) начал функционировать институт налогового консультирования. На сегодняшний день Единый реестр налоговых консультантов включены уже тридцать восемь налоговых консультантов, которые сдали квалификационный экзамен и уже получили соответствующие аттестаты. Среди них есть и региональные представители Гомельской области. Перечень налоговых консультантов размещен в открытом доступе на сайте Министерства по налогам и сборам www.nalog.gov.by в специально созданном разделе «Единый реестр налоговых консультантов» вкладки «Налоговые консультанты».

Включение в Единый реестр налоговых консультантов» возможно только при соответствии квалификационным требованиям и сдаче экзамена, а также регулярном прохождении контроля качества работ, систематическом повышении квалификации. Аккредитованные на предоставление такого рода услуг, проходят серьезную систему отбора и несут ответственность за результат выполненной ими работы.

Налоговый консультант — это сертифицированный высококвалифицированный специалист, посредник между налогоплательщиками и налоговыми органами, услуги которого варьируются от разъяснения налогового законодательства, в том числе в части применения налогового законодательства в конкретных ситуациях, до комплексного налогового обслуживания клиента.

Услуги по налоговому консультированию вправе оказывать индивидуальные предприниматели, имеющие квалификационный аттестат налогового консультанта, и юридические лица, в штате которых есть соответствующим образом аттестованные специалисты, являющиеся членами Палаты налоговых консультантов.

Налоговый консультант, имеющий квалификационный аттестат налогового консультанта, страхует свою профессиональную ответственность и отвечает за налоговые претензии, обращенные к его клиентам. Сегодня страховая сумма в случае некачественного оказания услуг позволяет возмещать понесенные клиентом убытки: пени,начисленные за несвоевременную уплату налогов, административные взыскания.

Воспользоваться услугами налогового консультанта — это право субъектов предпринимательской деятельности.

Соответственно деятельность налоговых консультантов следует рассматривать как более высокий уровень обслуживания, позволяющий эффективно разрешать проблемы налогового законодательства, снижать риски при ведении налогового учета, который значительно улучшит взаимодействие налоговых органов и плательщиков, что будет способствовать скорейшему взаимопониманию и предупредит конфликтные ситуации, возникающие во взаимодействии налоговых служб и плательщиков».

Г.Ф. Новикова, первый заместитель начальника инспекции инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О введении в Республике Беларусь и развитии института налогового консультирования Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 №338 «О налоговом консультировании» (вступил в силу 24 декабря 2017 года) начал функционировать институт...