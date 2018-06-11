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ИМНС по Речицкому району проведет семинары-совещания по вопросам налогообложения в Лоеве

12.06.2018 — Новости Экономики | Лоевский край  
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ИМНС по Речицкому району проведет семинары-совещания по вопросам налогообложения в Лоеве15 июня по адресу: г. Лоев, ул. Интернациональная, 14 (отдел по работе с плательщиками по Лоевскому району) инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району проведет семинары-совещания по вопросам налогообложения:
для организаций — начало в 12.00;
для индивидуальных предпринимателей — начало в 14.00,
Вопросы просим направлять по адресу: г. Речица, пл. Октября, 4 и по телефону: 3-03-23, 3-03-19.

 

 

 
 
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15 июня по адресу: г. Лоев, ул. Интернациональная, 14 (отдел по работе с плательщиками по Лоевскому району) инспекция Министерства по налогам и сборам Республики...
 
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