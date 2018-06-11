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ИМНС по Речицкому району проведет семинары-совещания по вопросам налогообложения в Лоеве
12.06.2018 — Новости Экономики | Лоевский край
15 июня по адресу: г. Лоев, ул. Интернациональная, 14 (отдел по работе с плательщиками по Лоевскому району) инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району проведет семинары-совещания по вопросам налогообложения:
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15 июня по адресу: г. Лоев, ул. Интернациональная, 14 (отдел по работе с плательщиками по Лоевскому району) инспекция Министерства по налогам и сборам Республики...
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