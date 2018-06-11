15 июня по адресу: г. Лоев, ул. Интернациональная, 14 (отдел по работе с плательщиками по Лоевскому району) инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району проведет семинары-совещания по вопросам налогообложения:

для организаций — начало в 12.00;

для индивидуальных предпринимателей — начало в 14.00,

Вопросы просим направлять по адресу: г. Речица, пл. Октября, 4 и по телефону: 3-03-23, 3-03-19.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ИМНС по Речицкому району проведет семинары-совещания по вопросам налогообложения в Лоеве 15 июня по адресу: г. Лоев, ул. Интернациональная, 14 (отдел по работе с плательщиками по Лоевскому району) инспекция Министерства по налогам и сборам Республики...