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Надежды не сбылись. В новом порядке оформления актов единолично нет исключения для Google

12.06.2018 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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В новый перечень случаев, когда первичные учетные документы могут быть изготовлены единолично, вопреки ожиданиям бизнеса, не вошли активно обсуждавшиеся послабления, касающиеся внешнеэкономической деятельности, но и хуже не стало, констатируют эксперты. Текст постановления Минфина № 13 от 12 февраля опубликован во вторник Национальным правовым интернет-порталом.


Согласно документа первичные учетные документы могут быть изготовлены единолично в случае выполнения работ или оказания услуг по публичному договору, заключенному подрядчиком (исполнителем) и заказчиком в письменной форме, в котором предусмотрено оформление первичных учетных документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), единолично.

Дополнительных основания единоличного составления первичных документов всего два — аренда (в том числе финансовая аренда и лизинг) и реализация товаров, работ и услуг автозаправками.

Надежды, что будет сделано исключение для внешнеторговой деятельности и при работе, например, с Google не будет требоваться включение условия об единоличном изготовлении актов в договор не оправдались.

Напомним, что в настоящее время большой проблемой, особенно в сфере информационных технологий, является необходимость оформления первичных учетных документов при работе по внешнеторговым договорам с нерезидентами (особенно с глобальными компаниями, такими, как Google, Apple, Facebook). Белорусские компании, реализующие имущественные права, оказывающие услуги, выполняющие работы на экспорт путем присоединения к публичным офертам таких компаний испытывают значительные сложности, так как получить от таких компаний подписанный первичный учетный документ (например, акт приема-передачи оказанных услуг, который, чаще всего, не используется в странах, где зарегистрированы глобальные компании) практически невозможно. Тем более невозможно убедить крупную международную компанию включить в свою публичную оферту, действующую по всему миру, положения, предусматривающие возможность единоличного изготовления первичного учетного документа.

«В результате белорусские компании, которые могли бы выступать в качестве экспортеров, отказываются от экспорта услуг или имущественных прав по этим глобальным каналам из-за невозможности оформления документов либо используют услуги посредников, отдавая им в качестве вознаграждения значительную часть выручки», — отмечают эксперты.

В 2017 году обсуждался проект Закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета». Проект был опубликован для обсуждения на сайте Министерства финансов и содержал, в числе прочих, предложение внести в закон бухгалтерском учете и отчетности дополнение в соответствии с которым первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции, может быть составлен участником хозяйственной операции единолично в том числе в случае передачи нематериальных активов, выполнения работ, оказания услуг посредством глобальной компьютерной сети Интернет на основании внешнеторгового договора, заключенного в соответствии с законодательством.

Однако в связи с принятием 23 ноября 2017 года декрета президента № 7 о развитии предпринимательства и необходимостью приведения Налогового кодекса в соответствие с ним, изменения в Налоговый кодекс и закон о бухучете в 2017 году так и не были приняты.

«Очень жаль, что в процессе согласования и приведения документов в соответствие друг с другом такое важное и ожидаемое бизнес-сообществом новшество было отвергнуто или упущено», — комментируют специалисты.

Также не оправдались надежды на то что добавится возможность единолично изготавливать первичные учетные документы не только при выполнении работ или оказании услуг, но и при передаче нематериальных активов, в том числе прав на объекты интеллектуальной собственности.

 
 
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В новый перечень случаев, когда первичные учетные документы могут быть изготовлены единолично, вопреки ожиданиям бизнеса, не вошли активно обсуждавшиеся...
 
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