Объем предложения загородной недвижимости побил очередной рекорд — итоги мая

4 месяца подряд растёт количество желающих продать свою загородную недвижимость. Для первой половины года такая динамика — обычное сезонное явление, однако в 2018 году особенно остро ощущается проблема избыточного предложения. Нынешний его уровень на 17,5% превышает прошлогодний показатель. Домов, участков и дач в этом году продают так много, что в апреле и мае был установлен абсолютный рекорд по числу выставленных на продажу объектов за всю историю наблюдений.

Затоваривание ощущается во всех сегментах рынка, но свои особенности всё же прослеживаются. Так, особенно бурно в мае увеличивалось предложение в дальнем (25-50 километров) пригороде — здесь за месяц объектов стало больше на 10%. В 10-километровой зоне от МКАД рост был уже скромнее (+3,9%).

Если рассматривать ситуацию с позиции разных типов недвижимости, то наибольший приток новых объектов отмечен у домов, построенных после 2000 года (+22,6% за месяц). Домов, построенных до 2000 года, стало больше на 10,4%, недостроенных объектов — на 4,5%, участков — на 7,3%, дач — на 12,8%.