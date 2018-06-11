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Объем предложения загородной недвижимости побил очередной рекорд — итоги мая
12.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
4 месяца подряд растёт количество желающих продать свою загородную недвижимость. Для первой половины года такая динамика — обычное сезонное явление, однако в 2018 году особенно остро ощущается проблема избыточного предложения. Нынешний его уровень на 17,5% превышает прошлогодний показатель. Домов, участков и дач в этом году продают так много, что в апреле и мае был установлен абсолютный рекорд по числу выставленных на продажу объектов за всю историю наблюдений.
Затоваривание ощущается во всех сегментах рынка, но свои особенности всё же прослеживаются. Так, особенно бурно в мае увеличивалось предложение в дальнем (25-50 километров) пригороде — здесь за месяц объектов стало больше на 10%. В 10-километровой зоне от МКАД рост был уже скромнее (+3,9%).
Если рассматривать ситуацию с позиции разных типов недвижимости, то наибольший приток новых объектов отмечен у домов, построенных после 2000 года (+22,6% за месяц). Домов, построенных до 2000 года, стало больше на 10,4%, недостроенных объектов — на 4,5%, участков — на 7,3%, дач — на 12,8%.
Параллельно растет и активность покупателей. Майские данные еще неполные, но, судя по результатам апреля, спрос также заметно вырос. В Минском районе в апреле зарегистрировали на 62% больше сделок, чем в марте, а в соседних с ним районах — на 25% больше.
Впрочем, более показательным будет сравнение с аналогичным периодом прошлого года. И здесь всё уже не столь радужно: и в Минском, и в соседних районах сделок в апреле зарегистрировали на 8% меньше. Рынок не успевает поглощать новые объекты, что приводит к избытку предложения.
Динамика цен в мае 2018 года была разнонаправленной и сильно зависела от того, какими объектами пополнился рынок в мае. Средний ценовой уровень опустился у дач и участков, дома (в т.ч. недостроенные) в большинстве своём росли в цене. Многие новые продавцы имеют завышенные ожидания — как правило, ближе к концу лета, не получив должного внимания со стороны покупателей, они начнут корректировать цены.
Ситуация в Минске
Предложение домов, которые продаются в черте города, в отличие от пригородной зоны сокращается. В мае выставленных на продажу объектов стало меньше на 1,3%.
Средний ценовой уровень на этом фоне увеличился на 0,9%. За последние 12 месяцев средняя цена продажи домов в столице выросла на 3,9% и на данный момент составляет 1029 $/м2.
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