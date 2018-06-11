ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Mark Formelle планирует в 2019 году выйти на европейский рынок с новым концептом магазинов

12.06.2018 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Mark Formelle заявила о создании международной монобрендовой сети магазинов. Как отметил генеральный директор компании Андрей Сериков, в 2019-м компания планирует выходить с новым концептом на европейский рынок.


Новый формат опробовали в Минске. 9 июня такой магазин открылся на Немиге. Фото: пресс-служба компании

Сейчас производитель рассматривает в Европе подходящие объекты для развития нового формата магазинов. В компании считают, что первыми будут страны, где Mark Formelle уже сейчас есть по франчайзи, — Финляндия и Чехия.

«Всего в 2019 году планируем открыть 30 магазинов, по мере нахождения локаций во всех странах операций Mark Formelle», — уточнил Сериков.

Андрей Сериков рассказал, что в магазинах нового формата будут дополнительные опции, к примеру, можно будет выпить кофе и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Планируется, что к новому формату в 2019 году будет приведена значительная часть уже существующих магазинов компании.

В торговую сеть Mark Formelle входят более 120 собственных торговых объектов в Беларуси, России и Казахстане, а также около 30 магазинов, открытых на условиях франчайзинга в этих странах. Строительство собственной торговой сети началось в 2010 году и велось параллельно с развитием производства, однако пик пришелся на последние три года: если в 2014 году работал 51 фирменный магазин (из них 29 — на условиях франчайзинга), то к концу 2017-го их стало 133 (96 — собственные).

Компания Mark Formelle основана в 2009 году, ее продукцию производит 12 фабрик в Беларуси. В 2017 году численность сотрудников выросла на 43%, до 3300 человек, объемы производства — на 19%. Ежегодно на предприятиях компании производится более 12,5 млн единиц продукции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Mark Formelle заявила о создании международной монобрендовой сети магазинов. Как отметил генеральный директор компании Андрей Сериков, в 2019 компания планирует...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минтруда: Минимальная зарплата и денежные доходы за май индексироваться не будут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика