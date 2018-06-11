Mark Formelle планирует в 2019 году выйти на европейский рынок с новым концептом магазинов

Компания Mark Formelle заявила о создании международной монобрендовой сети магазинов. Как отметил генеральный директор компании Андрей Сериков, в 2019-м компания планирует выходить с новым концептом на европейский рынок.



Новый формат опробовали в Минске. 9 июня такой магазин открылся на Немиге. Фото: пресс-служба компании

Сейчас производитель рассматривает в Европе подходящие объекты для развития нового формата магазинов. В компании считают, что первыми будут страны, где Mark Formelle уже сейчас есть по франчайзи, — Финляндия и Чехия.

«Всего в 2019 году планируем открыть 30 магазинов, по мере нахождения локаций во всех странах операций Mark Formelle», — уточнил Сериков.

Андрей Сериков рассказал, что в магазинах нового формата будут дополнительные опции, к примеру, можно будет выпить кофе и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Планируется, что к новому формату в 2019 году будет приведена значительная часть уже существующих магазинов компании.

В торговую сеть Mark Formelle входят более 120 собственных торговых объектов в Беларуси, России и Казахстане, а также около 30 магазинов, открытых на условиях франчайзинга в этих странах. Строительство собственной торговой сети началось в 2010 году и велось параллельно с развитием производства, однако пик пришелся на последние три года: если в 2014 году работал 51 фирменный магазин (из них 29 — на условиях франчайзинга), то к концу 2017-го их стало 133 (96 — собственные).

Компания Mark Formelle основана в 2009 году, ее продукцию производит 12 фабрик в Беларуси. В 2017 году численность сотрудников выросла на 43%, до 3300 человек, объемы производства — на 19%. Ежегодно на предприятиях компании производится более 12,5 млн единиц продукции.