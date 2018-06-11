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Владельцы частных заправок грозят сокращением персонала

12.06.2018 15:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Владельцы семи сетей АЗС просят власти принять «срочные меры» по улучшению финансово-экономических условий работы, ограничить рост тарифов на товары и услуги организаций с монопольным положением. Это следует из обращения операторов крупнейших заправок Беларуси в адрес госорагнов (есть в распоряжении редакции).

Документ подписали руководители «Лукойл-Белоруссия» (бренд АЗС «Лукойл»), «РН-Запад» (Славнефть), «Юнайтед Компани», «НефтеХимТрейдинг» (Трайпл), «Астотрейдинг» (А-100), «Газпромнефть-Белнефтепродукт» (Газпром нефть) и «Татбелнефтепродукт» (Татнефть). То есть озабоченность выразили все крупнейшие операторы за исключением подконтрольной государству «Белоруснефти».

В письме говорится, что начиная с января 2015 года маржинальный доход предприятий от розничной торговли топливом практически не изменился, что обусловлено его прямой зависимостью от цены реализации, которая регулируется «Белнефтехимом». При этом расходы по основным статьям увеличились. Оплата элекроэнергии подорожала на 53%, водоснабжение — на 31%, газ для отопления — на 30%, арендная плата за землю и земельный налог увеличились на 58−78%, услуги МВД по охранной деятельности — на 40%.

Кроме того, увеличение абсолютной розничной цены на топливо привело к росту затрат на банковские услуги (инкассацию, эквайринг) на 13%. Рост курса доллара (на 68%) обеспечил рост цен на оборудование и комплектующие в пропорциональном соотношении.

Таким образом владельцы АЗС вынуждены констатировать тот факт, что «рост затрат при постоянном маржинальном доходе носит длительный системный характер», что уже привело к отрицательным финансовым результатам, как следствие к прекращению новых инвестиций в бизнес и снижению финансирования в основные фонды. Компании вынуждены рассматривать «вопрос сокращения рабочих мест, что приведет к росту коэффициента напряженности на рынке труда, к увеличению численности безработных».

«Наблюдается постоянное повышение комиссий транснациональных компаний Visa и Mastercard, увеличение банками Беларуси стоимости экварийринга, что приводит к отсутствию интереса у предприятий развивать и внедрять современные технологии оплаты, которые применяются в международном формате», говорится в письме.

Отрицательные финансовые результаты работы владельцев сети АЗС приводят к проблемам кредитования в банках, которые «подчеркивают длительность существующих проблем», отсутствию источников для проведения индексации зарплат сотрудников, что «приводит к росту напряженности в трудовых коллективах и отставании от целевого уровня зарплаты в 1000 рублей».

Авторы обращения также подчеркивают, что маржинальный доход предприятий заметно меньше, чем у коллег в России, Украине и странах Балтии, где «конкуренция минимизировала доходность игроков рынка».

Недавнее директивное «снижение розничных цен на дизтопливо без корректировки цен франко-станции» также привело к ухудшению финансовых результатов предприятий.

В настоящее время правительство Беларуси отрабатывает механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть, сообщил 31 мая председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Он констатировал, что в связи с ростом цены нефти повышение цен на топливо неизбежно. Ранее глава «Белнефтехима» отмечал, что при цене нефти 80 долларов за баррель бензин должен подорожать на 24%. При этом власти не хотели допустить перетока топлива из приграничных российских регионов, поэтому стремились держать стоимость нефтепродуктов на российском уровне.

 
 
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Владельцы семи сетей АЗС просят власти принять "срочные меры" по улучшению финансово-экономических условий работы, ограничить рост тарифов на товары и услуги...
 
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