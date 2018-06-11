"Ресурс интеллектуальной элиты". Верховный суд рассматривает жалобу авторов "Регнума" на приговор

Верховный суд 12 июня начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор авторам российского информационного агентства «Регнум», осужденным за разжигание национальной вражды или розни.



Сергей Шиптенко (слева), Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин (на переднем плане) во время суда в декабре 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Заседание по рассмотрению апелляции, в которой осужденные просили отменить приговор и все обвинения с них снять, рассматривали трое судей Верховного суда. Они озвучили, что адвокаты осужденных заявили ходатайство о вызове в суд экс-министра информации Лилии Ананич, экс-замминистра информации Матусевича, всех участников Республиканской экспертной комиссии, которая провела заседание и пришла к выводу, что тексты авторов имели признаки разжигания расовой, национальной или религиозной вражды или розни, и экспертов, которые делали другие заключения.

— У нас есть сомнения в том, было ли вообще заседание комиссии. Эксперт, допрошенный в суде, не смог ответить даже на простые вопросы о том, что это был за день: шел дождь или светило солнце, в каких условиях проводилось заседание, — пояснила судьям ходатайство адвокат Шиптенко Мария Игнатенко.

Прокурор попросил судей удовлетворить ходатайство, вызвать в суд экспертов, которые ранее были допрошены в суде, и тех, кто принимал участие в заседании комиссии, и перенести рассмотрение апелляции.

Юрий Павловец, выступая в суде, заявил, что за 28 заседаний в Минском городском суде было сказано достаточно много.

— Я указал в жалобе, что мои статьи являются научными, и они вышли в научном журнале в Новозыбкове. Без обсуждения научного сообщества такие статьи в журнал не принимаются, и они позже были полностью перепечатаны в «Регнуме». Но ведь если я как кандидат исторических наук опубликовал сначала текст в одном месте, а потом в другом, под другим именем, суть статьи не меняется, — сказал Павловец.

Сергей Шиптенко свою апелляционную жалобу также поддержал.

— Наличие трех фигурантов уголовного дела подтверждает, что свободы слова в Беларуси нет, а любая критика власти запрещена. Фигурантам дела и их семьям причинен ущерб. Репутация Беларуси на международной арене также пострадала, — заявил Шиптенко.

— Публикации, за которые судили авторов, до сих пор находятся в открытом доступе в интернете. Ресурсы, где были опубликованы тексты, не получили никаких уведомлений и постановлений о блокировке или удалении текстов. Более того, эти ресурсы для довольно узкого круга лиц, для интеллектуальной элиты. А все остальные люди обычно обращаются к другим ресурсам, — заявила адвокат Шиптенко Мария Игнатенко.

Адвокат Павловца Кристина Марчук тоже назвала ряд нарушений, которые, по ее мнению, были допущены следствием. Некоторые документы Марчук считает сфальсифицированными. Например, заключения экспертов.

Судьи выслушали выступления всех участников процесса и объявили перерыв до 14 июня.

Напомним, три «пророссийских публициста»: Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года. Причиной задержания стали их публикации на сайтах российских изданий «Регнум», Lenta.Ru и EurAsia Daily, проверку по которым инициировало Министерство информации.

Экспертизу текстов проводила Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Комиссия постановила, что тексты авторов имели признаки разжигания расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенного группой лиц. В эту экспертизу также вошли психолого-лингвистические исследования.

Во время допроса в суде, который начался в декабре 2017 года, один из экспертов заявил , что в ходе исследования специалисты искали не признаки экстремизма, а смотрели, содержатся или не содержатся в тексте «признаки экстремистских значений». И пришли к выводу, что в текстах этих авторов таким признакам соответствуют возбуждение национальной вражды или розни и унижение национальной чести или достоинства.

Адвокаты обвиняемых заявляли ходатайство о проведении повторной психолого-лингвистической экспертизы публикаций, поскольку считают, что один из экспертов является «идейным противником обвиняемых». Но суд в удовлетворении ходатайства отказал.

2 февраля 2018 года Минский городской суд вынес приговор . Суд признал их виновными в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды или розни, совершенных группой лиц. Они получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года и были освобождены в зале суда под подписку о невыезде. За решеткой они провели 14 месяцев.