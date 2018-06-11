Долгострой «Жемчужина» возле Лебяжьего продан с аукциона за $15,2 млн

— Строительство этого дома началось в сентябре 2011-го и должно было завершиться в январе 2014-го. Заказчиком выступило ИОАО «Московская инвестиционная строительная компания» (МИСК). Однако сроки возведения объекта неоднократно продлевались, а в марте 2016-го работы остановились. В июне того же года в отношении МИСК было возбуждено дело об экономической несостоятельности. В мае 2017-го решением экономического суда г. Минска МИСК объявлена банкротом. В отношении компании было открыто ликвидационное производство. В рамках процедуры банкротства её имущество продаётся с публичных торгов, — отметили в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Торги по продаже недостроенного здания ранее объявлялись трижды, но желающих его приобрести всякий раз не находилось. На аукцион, который состоялся 11 июня , была выставлена доля, принадлежащая МИСК, — 36 879,1 кв.м. Объект продан со встроенными помещениями, которые составляют 6% от общей доли. Готовность жилого дома составляет около 80%.

Напомним, что первые торги по жилому дому прошли 5 декабря 2017 года и были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Второй аукцион был назначен на январь 2018 года, лот выставлялся по пониженной на 10% цене, но также не привлёк внимания покупателей. На торгах в марте цена сократилась уже на 20%, но результат оказался прежним. И только сейчас, с 4-й попытки, объект нашёл своего покупателя.

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