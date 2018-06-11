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В индустриальный парк "Великий камень" проложат ж/д пути необщего пользования

12.06.2018 21:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Распоряжением премьер-министра от 11 июня 2018 года №165р создана рабочая группа для выработки оперативных решений по вопросам строительства железнодорожного пути необщего пользования в транспортно-логистическую зону Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Согласно документу, рабочей группе под руководством министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака необходимо до 1 июля 2018 года подготовить и внести в Совет министров предложения о строительстве железнодорожного пути необщего пользования в транспортно-логистическую зону Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", в том числе о сроках данного строительства и источниках его финансирования.

При необходимости рабочая группа может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома, других организаций.

 
 
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Распоряжением премьер-министра от 11 июня 2018 года № 165р создана рабочая группа для выработки оперативных решений по вопросам строительства железнодорожного пути...
 
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