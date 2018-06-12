Лекарства отечественного производства чаще всего стоят до Br10

Стоимость большинства лекарств белорусского производства не превышает Br10, при этом более половины медпрепаратов на рынке –отечественные, как заявила 12.06.2018 Людмила Реутская, возглавляющая управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси.

Глава управления отметила, что отечественные лекарства выгодно отличаются по цене: порядка 84 процентов произведенных в Беларуси медпрепаратов стоят менее 10 рублей, невзирая на тот факт, что лекарства являются высокоинтеллектуальным продуктом, соответствующим всем критериям безопасности, качества и эффективности.

Л. Реутская подчеркнула, что на белорусском фармакологическом рынке свыше 53% медицинских препаратов – отечественного производства.

В течение I квартала текущего года специалистами при допуске на рынок проверено свыше 5,3 тыс. отечественных лекарственных препаратов. Брак был найден лишь в 0,1% серий.