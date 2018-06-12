ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лекарства отечественного производства чаще всего стоят до Br10

12.06.2018 — Новости Экономики | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
Лекарства отечественного производства чаще всего стоят до Br10

Стоимость большинства лекарств белорусского производства не превышает Br10, при этом более половины медпрепаратов на рынке –отечественные, как заявила 12.06.2018 Людмила Реутская, возглавляющая управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси.

Глава управления отметила, что отечественные лекарства выгодно отличаются по цене: порядка 84 процентов произведенных в Беларуси медпрепаратов стоят менее 10 рублей, невзирая на тот факт, что лекарства являются высокоинтеллектуальным продуктом, соответствующим всем критериям безопасности, качества и эффективности.

Л. Реутская подчеркнула, что на белорусском фармакологическом рынке свыше 53% медицинских препаратов – отечественного производства.

В течение I квартала текущего года специалистами при допуске на рынок проверено свыше 5,3 тыс. отечественных лекарственных препаратов. Брак был найден лишь в 0,1% серий.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость большинства лекарств белорусского производства не превышает Br10, при этом более половины медпрепаратов на рынке –отечественные, как заявила 12.06.2018...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Министр экономики: Рост ВВП в 2019 году планируется выше мирового
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Ветки
Народны голас
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика