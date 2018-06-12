ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр экономики: Рост ВВП в 2019 году планируется выше мирового

12.06.2018 19:51 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 12 июня. Рост белорусского ВВП в 2019 году планируется выше мирового (4,1 против 3,9%). Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства экономики, заявил глава ведомства Владимир Зиновский 12 июня на заседании президиума правительства, представляя концепцию прогноза социально-экономического развития на 2019 год и период до 2021 года.

"Прирост ВВП в следующем году, как ожидается, будет обеспечен на 1,7 процентного пункта за счет внешнего спроса и на 2,4 процентного пункта — за счет внутреннего. Это одна из особенностей прогноза-2019. Более высокий вклад внутреннего спроса обусловлен пиковым освоением средств на строительстве БелАЭС", — пояснил Зиновский.

Министр экономики подчеркнул, что одна из главных задач на следующий год — увеличение численности занятых в экономике. Важнейшими факторами, призванными решить ее, являются системная работа по содействию занятости и создание новых предприятий, чему в свою очередь должны способствовать принимаемые меры по совершенствованию инвестиционного и делового климата, добавил он.

Другим приоритетом Зиновский назвал рост доходов населения. "В 2019 году прогнозируется рост реальных располагаемых денежных доходов на уровне 103,4%. Расчет сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда", — сказал министр.

По данным Белстата, за январь—апрель 2018 года прирост ВВП составил 4,8% при годовом официальном прогнозе — 3,5%. В 2017 году белорусская экономика выросла на 2,4% при прогнозе 1,5%. Базовый прогноз на 2019 год — 2,8%, целевой — 4,1%.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 июня. Рост белорусского ВВП в 2019 году планируется выше мирового (4,1 против 3,9%). Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства экономики, заявил глава...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство создало группу для выработки оперативных решений по вопросам строительства железнодорожного пути в транспортно-логистическую зону "Великого камня"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика