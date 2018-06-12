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Беларусь предлагает Узбекистану подготовить "дорожную карту" сотрудничества

12.06.2018 18:29 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 12 июня. Беларусь предлагает Узбекистану подготовить "дорожную карту" сотрудничества на ближайшие годы, заявил премьер-министр Андрей Кобяков 12 июня на встрече с председателем сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

"Предлагаем для придания развитию двустороннего сотрудничества комплексного, системного характера подготовить программу действий — "дорожную карту" по интенсификации взаимоотношений между нашими странами на 2019—2020 годы. Данная программа может стать частью механизма реализации договора между странами о социально-экономическом сотрудничестве до 2028 года", — цитирует Кобякова пресс-служба правительства.

Помимо развития торговых отношений, промышленной кооперации две страны имеют большой потенциал для сотрудничества в области информационных технологий, считает он. "Полагаем, что у нас есть возможности для реализации в Узбекистане проектов в IT-сфере. Готовы предложить такие проекты в области железнодорожного и автомобильного пассажирского транспорта", — добавил премьер-министр.

Кобяков также отметил перспективы для активизации двустороннего сотрудничества в сферах образования и культуры. "Готовы на базе белорусских учреждений образования готовить кадры для экономики Узбекистана по представляющим интерес специальностям", — пояснил премьер.

Он подчеркнул, что Беларусь готова "поделиться опытом в сфере агропромышленного комплекса и принять участие в создании в Узбекистане аграрных комплексов мясо-молочного направления и по переработке животноводческой продукции за счет предоставления оборудования, технологий, а также поставок племенной продукции и крупного рогатого скота". "Готовы рассмотреть возможности в том числе совместного производства комплектующих, оборудования, которое будет востребовано", — сказал Кобяков.

Глава правительства подчеркнул, что у двух стран есть хорошие возможности для кооперации. В частности, рассматривается возможность сборки в Узбекистане тракторной, дорожно-строительной техники, автобусов на газомоторном топливе из белорусских машинокомплектов. "У нас есть возможность подумать над созданием совместного предприятия по выпуску лекарственных средств. Есть соответствующие предварительные наработки. Кроме того, у вас есть заинтересованность и мы готовы организовать, наладить совместное лицензионное производство кондитерских изделий в Узбекистане", — добавил Кобяков.

Премьер-министр отметил положительную динамику развития двусторонней торговли. "Но объем 130 млн долларов для взаимной торговли Беларуси и Узбекистана — это очень незначительные цифры. Потенциал наших экономик значительно превосходит их, мы должны в ближайшее время нарастить нашу взаимную торговлю. Мы можем предложить продукцию, которая традиционно пользуется спросом не только в Беларуси, но и за ее пределами. Это — молочные продукты, продукты из мяса говядины, птицы. Готовы рассмотреть предложение узбекской стороны по прямым поставкам в Беларусь хлопковолокна, свежих и переработанных фруктов и овощей, орехов", — заявил Кобяков.

Нигматилла Юлдашев отметил, что в Узбекистане "с удовлетворением отмечают достижения Беларуси в социально-экономическом развитии". "Беларусь является одним из важных и перспективных партнеров Узбекистана. В основе успешного развития двусторонних связей лежат доверительные отношения между главами государств", — подчеркнул он.

Узбекский парламентарий считает возможным развивать сотрудничество с Беларусью в таких сферах, как транспорт, медицина, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и промышленность.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 июня. Беларусь предлагает Узбекистану подготовить "дорожную карту" сотрудничества на ближайшие годы, заявил премьер-министр Андрей Кобяков 12 июня на...
 
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