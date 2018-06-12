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Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от $9,5 тыс. до $20 тыс.
13.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
На окраине садового товарищества «Кветка» продается новый дачный домик с участком в 5,5 сотки. Год постройки каркасника — 2018. Расстояние от МКАД — 37 километров в молодечненском направлении. Собственник отмечает, что строил дом сам, стадия готовности — 100%. Каркас — сухой брус дискового пиления; отделка стен — имитация бруса; на полу доска сорта АВ; утеплитель KNAUF; акриловые краски и пропитки — Alpina. Толщина стен составляет 150 мм, кровля — черепица ондулин, окна и двери — новые ПВХ.
В доме смонтирована электрика, заведена холодная и горячая вода, на участке засеян газон. Объект полностью готов для проживания. Место живописное и уединенное, соседей рядом нет. При желании будущий владелец имеет возможность увеличить площадь участка до 10 соток.
Из Минска в населенный пункт ходят электрички и маршрутки. В пешей доступности три продуктовых магазина, рынок и магазин стройматериалов. В двух километрах музей Янки Купалы.
Симпатичная дача продается в садовом товариществе «Мацки», что находится в 23 километрах от МКАД в мядельском направлении. К населенному пункту ведет хорошая асфальтированная трасса из Минска. Место живописное, вокруг много зелени, в 350 метрах водоем. На территории участка есть небольшой пруд.
Дача построена в 2015 году, готовность — 100%. Общая площадь объекта — 72 «квадрата». В дом введено электричество, холодная вода на участке. Дом блочный, обшит вагонкой; на крыше еврошифер. Продается объект с внутренней отделкой, на полу ламинат, на окнах стеклопакеты. Площадь участка — 9 соток.
В 20 километрах от Минска продается дача 2018 года строительства. Площадь объекта — более 100 «квадратов», из которых жилая зона всего 40 кв.м (около 50 «квадратов» занимает подвал). Почти до самого участка ведет асфальтированная дорога, подъезд круглогодичный. В доме выполнена внутренняя отделка, введено электричество. Вода сезонная, санузел на участке.
Дача находится на тупиковой непроездной улице. Участок неплохой, но требует освоения. Со слов хозяев, придется потрудиться несколько выходных, чтобы облагородить землю. В 1,5 км от земельного надела лесное озеро, до большого пруда около 600 метров, лес в 40 метрах от участка.
На продажу выставлена дача с собственным прудом в 40 километрах от МКАД. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Дом двухуровневый, общей площадью 60 квадратных метров. Фундамент свайный, стены — профилированный брус 140 мм, кровля — еврошифер, на окнах стеклопакеты ПВХ, дверь металлическая. Дом с отделкой и меблирован, готов для проживания. Из коммуникаций есть электричество, вода сезонная, на границе участка колодец с питьевой водой, с/у на улице.
Площадь участка — 8,5 сотки. Территория ухожена, есть пруд 6*3 метра и хозяйские постройки. Подъездные пути хорошие, улица подсвечивается в темное время суток. В пешей доступности остановочный пункт электропоездов и остановка маршрутки до станции метро «Институт культуры».
В 32 километрах от Минска в деревне Дворец продается недостроенный дом. Прямо на участке есть небольшой пруд, соседи строятся. Объект деревянный, обложенный кирпичом. Материал крыши — металлочерепица. Общая площадь постройки — 100 «квадратов», жилая зона — 70 кв.м. Есть электричество, газ рядом, вода сезонная.
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