Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от $9,5 тыс. до $20 тыс.

Из Минска в населенный пункт ходят электрички и маршрутки. В пешей доступности три продуктовых магазина, рынок и магазин стройматериалов. В двух километрах музей Янки Купалы.

Дача в СТ «Мацки» за $16,5 тыс.

Симпатичная дача продается в садовом товариществе «Мацки», что находится в 23 километрах от МКАД в мядельском направлении. К населенному пункту ведет хорошая асфальтированная трасса из Минска. Место живописное, вокруг много зелени, в 350 метрах водоем. На территории участка есть небольшой пруд.