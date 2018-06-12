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Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от $9,5 тыс. до $20 тыс.

13.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Дачный домик в СТ «Кветка» за $9,5 тыс.

На окраине садового товарищества «Кветка» продается новый дачный домик с участком в 5,5 сотки. Год постройки каркасника — 2018. Расстояние от МКАД — 37 километров в молодечненском направлении. Собственник отмечает, что строил дом сам, стадия готовности — 100%. Каркас — сухой брус дискового пиления; отделка стен — имитация бруса; на полу доска сорта АВ; утеплитель KNAUF; акриловые краски и пропитки — Alpina. Толщина стен составляет 150 мм, кровля — черепица ондулин, окна и двери — новые ПВХ.

Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.

В доме смонтирована электрика, заведена холодная и горячая вода, на участке засеян газон. Объект полностью готов для проживания. Место живописное и уединенное, соседей рядом нет. При желании будущий владелец имеет возможность увеличить площадь участка до 10 соток.

Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.

Из Минска в населенный пункт ходят электрички и маршрутки. В пешей доступности три продуктовых магазина, рынок и магазин стройматериалов. В двух километрах музей Янки Купалы.

Дача в СТ «Мацки» за $16,5 тыс.

Симпатичная дача продается в садовом товариществе «Мацки», что находится в 23 километрах от МКАД в мядельском направлении. К населенному пункту ведет хорошая асфальтированная трасса из Минска. Место живописное, вокруг много зелени, в 350 метрах водоем. На территории участка есть небольшой пруд.

Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.

Дача построена в 2015 году, готовность — 100%. Общая площадь объекта — 72 «квадрата». В дом введено электричество, холодная вода на участке. Дом блочный, обшит вагонкой; на крыше еврошифер. Продается объект с внутренней отделкой, на полу ламинат, на окнах стеклопакеты. Площадь участка — 9 соток.

Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.

Дача в СТ «Динамовец» за $17,3 тыс.

В 20 километрах от Минска продается дача 2018 года строительства. Площадь объекта — более 100 «квадратов», из которых жилая зона всего 40 кв.м (около 50 «квадратов» занимает подвал). Почти до самого участка ведет асфальтированная дорога, подъезд круглогодичный. В доме выполнена внутренняя отделка, введено электричество. Вода сезонная, санузел на участке.

Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.

Дача находится на тупиковой непроездной улице. Участок неплохой, но требует освоения. Со слов хозяев, придется потрудиться несколько выходных, чтобы облагородить землю. В 1,5 км от земельного надела лесное озеро, до большого пруда около 600 метров, лес в 40 метрах от участка.

Дача в СТ «Ранiца» за $17 750

На продажу выставлена дача с собственным прудом в 40 километрах от МКАД. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Дом двухуровневый, общей площадью 60 квадратных метров. Фундамент свайный, стены — профилированный брус 140 мм, кровля — еврошифер, на окнах стеклопакеты ПВХ, дверь металлическая. Дом с отделкой и меблирован, готов для проживания. Из коммуникаций есть электричество, вода сезонная, на границе участка колодец с питьевой водой, с/у на улице.

Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.

Площадь участка — 8,5 сотки. Территория ухожена, есть пруд 6*3 метра и хозяйские постройки. Подъездные пути хорошие, улица подсвечивается в темное время суток. В пешей доступности остановочный пункт электропоездов и остановка маршрутки до станции метро «Институт культуры».

Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.

Дача в деревне Дворец за $20 тыс.

В 32 километрах от Минска в деревне Дворец продается недостроенный дом. Прямо на участке есть небольшой пруд, соседи строятся. Объект деревянный, обложенный кирпичом. Материал крыши — металлочерепица. Общая площадь постройки — 100 «квадратов», жилая зона — 70 кв.м. Есть электричество, газ рядом, вода сезонная.

Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
Дом по цене подержанной машины. 7 новых дач под Минском от ,5 тыс. до тыс.
 
Теги: Минск
 
 
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В разгар сезона предложение дач и домов возросло. В базе Realt.by появились интересные объекты по доступным ценам. В новом обзоре — современные дачи до $20 тыс.
 
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