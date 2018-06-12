ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В мае цены в промышленности выросли на 0,5%, в строительстве — на 0,7%

13.06.2018 06:15 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 12 июня. Цены производителей промышленной продукции в мае 2018 года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, с декабрем 2017 года — на 2,7%, сообщил Национальный статистический комитет.

На инвестиционные товары цены повысились на 0,4 и 2,4% соответственно, на промежуточные товары — на 0,6 и 2,8%, потребительские — на 0,1 и 1,7%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в мае по сравнению с апрелем снизились на 1,8%, с декабрем 2017 года — выросли на 2,9%, в том числе в растениеводстве — снизились на 5,5% и выросли на 6,4% соответственно, животноводстве — снизились на 0,6% к апрелю и выросли на 1,9% к декабрю.

В мае 2018 года цены в строительной отрасли по сравнению с апрелем выросли на 0,7%, с декабрем 2017 года — на 2,7%. На строительно-монтажные работы цены выросли на 1,5 и 4% соответственно, на машины и оборудование — выросли на 0,3% и снизились на 2,1%. Прочие работы и затраты подешевели на 1,6% и подорожали на 5,8% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2018 года по сравнению с апрелем снизились на 0,5%, с декабрем 2017 года — выросли на 4,2%, на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — выросли на 0,5% к апрелю и на 2,8% к декабрю.

Как сообщалось ранее, потребительские цены в мае 2018 года снизились по сравнению с мартом на 0,3%, с декабрем 2017-го — выросли на 2,5%, с маем 2017-го — на 4,4%.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 июня. Цены производителей промышленной продукции в мае 2018 года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, с декабрем 2017 года — на 2,7%, сообщил Национальный...
 
Новости дня
Новости экономики
 
4 участка, которые отобрали у собственников, продали повторно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика