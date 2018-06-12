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В мае цены в промышленности выросли на 0,5%, в строительстве — на 0,7%
13.06.2018 06:15 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 12 июня. Цены производителей промышленной продукции в мае 2018 года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, с декабрем 2017 года — на 2,7%, сообщил Национальный статистический комитет.
В мае 2018 года цены в строительной отрасли по сравнению с апрелем выросли на 0,7%, с декабрем 2017 года — на 2,7%. На строительно-монтажные работы цены выросли на 1,5 и 4% соответственно, на машины и оборудование — выросли на 0,3% и снизились на 2,1%. Прочие работы и затраты подешевели на 1,6% и подорожали на 5,8% соответственно.
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2018 года по сравнению с апрелем снизились на 0,5%, с декабрем 2017 года — выросли на 4,2%, на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — выросли на 0,5% к апрелю и на 2,8% к декабрю.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 12 июня. Цены производителей промышленной продукции в мае 2018 года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, с декабрем 2017 года — на 2,7%, сообщил Национальный...
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